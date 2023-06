¿James se retira del fútbol? El ‘ex crack’ tiene muchos negocios que atender por fuera del deporte

.Publicidad.

El 10 de Colombia, James Rodríguez, le concedió una entrevista a la revista Semana. Allí habló de todo tipo de temas de su vida privada, el amor, su futuro, el fútbol, su faceta como empresario y muchas más. Sin embargo, aclaró dos temas que lo podrían tener un poco distraído de su carrera deportiva. El ibaguereño afirmó que no ha descuidado sus entrenos a pesar de que algunos así lo afirman: “como por ejemplo que no me cuido, que no entreno bien. La gente que está a mi lado sabe cómo me cuido”, explicó. Pero si está alejado de las canchas pues actualmente es agente libre.

El futbolista, ha sido relacionado con diferentes mujeres, y los rumores de su noviazgo con Genesis Aleska, modelo envuelta en el escándalo de brujería al reguetonero Nicky Jam, han sido cada vez más fuertes. No obstante, James Rodríguez, aseguró que no tiene a nadie: “Ahora estoy solo. Pero es verdad que tengo amigas, soy una persona muy social, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo”, contó. Por lo que no es una mujer lo que lo tendría alejado del fútbol. Tal vez su concurrida vida social podría contribuir pero no es un factor fundamental como lo es una relación.

El segundo factor que preocupa a muchos, es su regreso a las canchas, pues no se tiene claro si será así. James Rodríguez, explicó que si se está preparando para cuando se vaya del fútbol: “Sí, exactamente. No es solo con los cafés, estamos en otros temas. Aprendiendo mucho de todo. Así que es verdad que, ya cuando acabe el fútbol, y ahora que he tenido tanto tiempo libre, he estado ocupado visitando los negocios, en los restaurantes y por lo menos ya no tengo tanto tiempo libre como cuando tenía 23 años, que estaba de vacaciones y estaba en casa. Ya puedo decir que si acabo el fútbol ahora, tengo cosas que hacer. Entonces es mucho más tranquilo todo”, dijo. Palabras que podrían asustar a sus fanáticos pues podría planear su retirada.

Sin embargo, no se trataría de eso, cuando la periodista le preguntó si estaba preparado para su vida después del fútbol, James Rodríguez, expresó que si pero aclarando que aún estará unos años más: “Buena pregunta, porque los futbolistas no estamos preparados para irnos del fútbol, pero cada día que pasa yo me concientizo más de que hay vida después del fútbol. Pero todavía me quedan un par de añitos más”, confirmó. Aunque por ahora está enfocado en sus empresas también estaría planeando su regreso a las canchas.

