.Publicidad.

A James se le ha visto muy movido en las últimas semanas, después de la inauguración de su restaurante 'Arrogante' y la apertura de una sucursal de su línea 'Café Dos Molinos'. El 10 de la selección ha aprovechado su tiempo de descanso al máximo y ha visitado distintos lugares del país, compartiendo con viejos amigos y dando algunas entrevistas a varios medios; y por eso, también aprovechó para caerle de sorpresa a un expresidente de Colombia en su finca. James Rodríguez llegó sin avisar al Ubérrimo, y dejó sin palabras a Álvaro Uribe Vélez.

¿Por qué llegó James Rodríguez de visita al Ubérrimo?

Según se pudo ver en el video que se hizo tendencia en Twitter, y que también compartió Uribe en su Instagram, el futbolista aprovechó su ida a Montería para compartir con la comunidad cercana a la finca del político. Después de charlar un rato con Álvaro Uribe, James Rodríguez se dirigió junto a él a unas canchas que están contiguas al terreno; y allí, no dudó en saludar y tomarse fotos con todos sus fanáticos, sobre todo los niños pertenecientes a la Escuela de Futbol de El Sabanal.

-Publicidad.-

| Vea también: Apareció, saludó y hasta tomó café: La sorpresa de James a sus seguidores en Centro Comercial de Bogotá

La visita de James Rodríguez a la finca de Álvaro Uribe se da días después de una entrevista a la Revista Semana, en donde aseguró que, aunque está alejado del tema político colombiano, sí le pedía al presidente Gustavo Petro que "actúe de manera positiva para que el país progrese siempre y no retroceda”, palabras que no fueron bien recibidas por los seguidores del mandatario. El 10 de la selección siempre ha evitado estar conectado a algún partido político; pero con esta visita al Ubérrimo podría dejar claro a que ideología se siente más afín. Ojalá ese video no lo convierta en el enemigo público número uno de todos los petristas.

Publicidad.

Hoy la sorpresa fue doble.

El presidente llegó al Ubérrimo y se encontró a @jamesdrodriguez quien fue a visitarlo sin avisar.

El Presi @AlvaroUribeVel se lo llevó a unas canchas de fútbol que tiene para la comunidad, de sorpresa para los niños que estaban ahí.

Todo tan bonito… pic.twitter.com/GR5ishdCh5 — DoñaPily (@dona_pily2) June 21, 2023