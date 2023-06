Odia a Lorenzo como odiaba a Pékerman: la nueva arremetida de Carlos Antonio Vélez a la selección

El periodista no pierde tiempo para destrozar al técnico del equipo nacional. Ahora, sin piedad, le cuestionó la convocatoria y le pidió que dejara de joder

Cuando todos esperaban que la convocatoria de la selección Colombia no fuese a generar discusiones en el periodismo deportivo, apareció Carlos Antonio Vélez para dilapidar, de nuevo, la decisión de Néstor Lorenzo. El comunicador no se guardó absolutamente nada sobre el nuevo listado que publicó el argentino; y aunque aplaudió el llamado de algunos futbolistas, también cuestionó la convocatoria de otros que, para él, ya no tienen cabida en la tricolor.

Y es que hay que recordar que Néstor Lorenzo tiene un reto importante en el mes de junio, enfrentándose primero a la selección de Irak en España, y luego yendo a suelo teutón a enfrentarse a la poderosa selección de Alemania. Por esa razón, el argentino hizo una de las convocatorias más innovadoras de los últimos años en la selección Colombia, llamando a jóvenes promesas y a futbolistas que han hecho buenas actuaciones en la liga local y en el extranjero; pero por dos nombres, Carlos Antonio Vélez le pidió que dejara de joder.

Los implicados en la molestia del periodista resultaron ser el defensa Yerry Mina y el mediocampista Wilmar Barrios, ambos con una temporada muy irregular. El periodista aseguró que mientras la selección tiene jugadores de donde convocar, Lorenzo prefiere morirse de hambre llamando a los mismos de siempre, algo que podría ir en contravía a las ausencias de Falcao y James Rodríguez.

Una nómina con Mina y Barrios, así sea la oficial, parece Fake! Déjate de joder Lorenzo! ( nos morimos de hambre con la nevera llena) pic.twitter.com/8Jca9vyn0K — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 5, 2023

¿Será que Carlos Antonio Vélez está hablando desde su conocimiento y no desde su odio? Hay que recordar que cuando Pékerman era técnico de la selección Colombia, el periodista nunca ocultó su rabia a las decisiones del argentino, y como Néstor Lorenzo es de la misma escuela, puede que sus comentarios solo sean resultado de la tirria que le tenía a su mentor.