Lo despidieron como si hubiese sido el mismísimo tronco: La ingratitud de Fuad Char con Sebastián Viera

Después de la eliminación del Junior de Barranquilla de los cuadrangulares finales, las decisiones por parte de las directivas con referencia a la continuidad de los jugadores empezaron a generar muchos rumores. En algunos medios se habló de la salida de Bacca y hasta de Juanfer; pero quien realmente terminó acabando su contrato con el club fue Sebastián Viera, el arquero que en más de una ocasión le salvó el pellejo al equipo currambero.

La noticia no cayó para nada bien entre los seguidores del Junior, que siempre han sentido un gran cariño por el guardameta. Según información, el Bolillo Gómez no le podía asegurar la titular al uruguayo, por lo que este decidió no seguir más en el equipo. El futbolista quiere tener un protagonismo mayor en la plantilla y eso no lo iba a lograr en el tiburón. Así las cosas, el equipo confirmó la finalización del contrato; pero lejos de hacerle un homenaje para despedirlo, lo que hizo fue decirle adiós de la peor manera.

A través de un comunicado de prensa subido a sus redes sociales, el cuadro currambero agradeció a Sebastián Viera por los 12 años que vistió la camiseta rojiblanca del Junior. En su paso por el club, el arquero uruguayo no solo se convirtió en una pieza fundamental del equipo, sino que alcanzó a levantar 7 títulos: tres ligas, dos superligas y dos copas. Este palmares daba a entender que, por lo menos, los directivos le iban a hacer un homenaje en el Metropolitano; pero no fue así, y tuvo que conformarse con una despedida que le hicieron los aficionados, al final de un entrenamiento.

