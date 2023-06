No se deje engañar con los "petroescándalos", la oposición solo busca recuperar sus beneficios

Por: Dario Hidalgo |

Primero que todo aclaro que no concuerdo con la forma como ha gobernado el presidente Petro, que aunque vote por él en segunda vuelta me siento defraudado porque mis expectativas respecto a su gobierno no se han cumplido y dudo mucho que se vayan a cumplir en lo que resta de su mandato.

Pero no se deje engañar, el que no me sienta conforme con este gobierno no significa que lo haya estado con los anteriores. Los que recuerdo, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, han sido peores presidentes que el actual y el país no se ha ido por el barranco como nos lo quiere hacer ver la oposición.

Lo que la oposición está haciendo es una estrategia para proteger sus intereses particulares, necesitan sabotear el gobierno de Gustavo Petro para ponerlo a la defensiva y recuperar el poder político que perdieron cuando el presidente decidió disolver la coalición que habían armado con la clase política tradicional después del triunfo en las elecciones presidenciales.

Con ayuda de su instrumento principal: Los medios de comunicación, arman una tormenta en un vaso de agua, pretenden escandalizar a la opinión pública con irregularidades de poca monta y que en nada perjudican a la mayoría de colombianos, como son los casos de un robo doméstico a una funcionaria de la presidencia y la prueba de polígrafo a una de las sospechosas. O la revelación de unos audios donde muestran a un Benedetti, borracho, furioso por el despecho que le causa quedar huérfano de poder debido al rompimiento de Petro con la clase política tradicional, amenazando sin aportar una sola prueba de revelar una supuesta financiación irregular de la campaña en la costa atlántica de donde el es un gamonal.

Pues les cuento, desde Samper, todos, absolutamente todos los presidentes han tenido sospechas de financiamiento irregular de su campaña, empezando por Samper y el famoso proceso 8000 con los narcocasetes, en esta campaña hay evidencia de que el cartel de Cali apoyo económicamente tanto a Samper como a su oponente Pastrana. Pastrana, en su campaña victoriosa en contra de Serpa fue apoyada por el mismísimo Tirofijo el supremo jefe de las FARC cuando posaron abrazados juntos prometiendo un proceso de paz que el país en ese momento ansiaba y que después se hizo realidad a cambio de entregarles el control absoluto de un territorio tan grande como Suiza. Las revelaciones de Mancuso ante la JEP, el segundo hombre más poderoso del las AUC demuestran el apoyo irrestricto en campaña presidencial del paramilitarismo hacia Uribe y su partido, el que luego fue elegido presidente por dos periodos consecutivos. Luego llega la campaña a la presidencia de Santos que gobierno por dos periodos consecutivos, en su segunda campaña hay indicios de que tanto Santos como su opositor Zuluaga fueron financiados por Obedrech, la corrupta empresa que se especializó en sobornos en todo el continente. No podía faltar la campaña de Duque, el presidente que presuntamente fue financiado por el Ñeñe Hernández, hay audios de este peligroso personaje ligado al paramilitarismo, al narcotráfico y al asesinato donde se ufana de todo el apoyo que le brindo en campaña a su gran amigo Iván Duque con quien posa abrazado y sonriente en más de una ocasión.

Entonces no se preste para ser un instrumento de los poderosos politiqueros para proteger sus grandes fortunas y su poder. Los indicadores económicos muestran que la situación económica del país se mantiene estable y con tendencia a la recuperación, el dólar está en los mismos niveles en los que los recibió el presidente de su antecesor, la inflación está retrocediendo y ya casi iguala la del año pasado (se espera que para abril llegue a 12%, después de que en marzo estuvo en 12.82%), el empleo se esta recuperando con una tasa del 10.7% frente al 11.2% que se tenía en el mismo periodo del año pasado.

No es que estemos viviendo en el paraíso, pero tampoco es para escandalizarnos como pretenden los medios de comunicación por cosas que en este país han pasado durante siglos todos los días. Obvio, ellos si tienen porque llorar, desde el gobierno estaban acostumbrados a decidir todo en favor de sus intereses, y con las reformas que se plantean ese poder se les puede perder, por ejemplo, en el tema de los fondos de pensión, más del 80% del dinero que ahorramos mes a mes todos los que cotizamos salud y pensión llega a financiar las empresas y los negocios de estos señores y sus aliados los grandes empresarios inescrupulosos que manejan este dinero sin pagar un solo peso de intereses. Al contrario, nos cobran el 1,5% por "administrarlo". Lo de la salud ni se diga, ya sabemos como las EPS manejan el dinero que aportamos nosotros y el gobierno para que lleguen a los bolsillos de sus accionistas mientras la gente muere esperando que le autoricen algun tratamiento. Cuando la vaca lechera ya está vieja, las EPSs se declaran en bancarrota. Lo que significa que ya no tienen que pagarle a sus empleados, a los hospitales y clínicas con quienes contrataron los servicios médicos y es el papa gobierno con nuestros impuestos el que tiene que responder por los enfermos que dejan huérfanos estos bandidos. La reforma tributaria se la aprobó la coalición a Petro porque esta gente esta acostumbrada a evadir los impuestos, a ellos no les afecta que se aumente la carga tributaria porque con sus contadores y triquiñuelas logran que la declaración de renta les aparezca en cero todos los años. Lo mismo ocurre con la reforma laboral que muy posiblemente sea aprobada por el gobierno ya que con ella las grandes empresas logran sacar del camino a sus competidores pequeños que no van a tener los recursos suficientes para soportar la nueva carga laboral que pretende imponer el gobierno para satisfacer a sus mas retrógrados simpatizantes.

Fíjese bien, los dueños de los medios de comunicación que difunden y maximizan los escándalos son los mismos dueños de las EPS's, los fondos privados de pensiones, los bancos, las empresas productoras de alimentos, de materiales de construcción, estos señores además han sido financiadores (les pagan) desde el presidente hasta el concejal para asegurar que todas las decisiones del gobierno beneficien a su cerrado grupo de unas pocas personas en perjuicio de millones de Colombianos. Lloran y con razón, Petro no hace parte de ese grupito y menos después de haber roto la coalición que les habia armado Roy Barreras y Armando Benedetti (que hoy ya no hacen parte del gobierno).

Si Petro fuera otra persona, tendría una gran oportunidad de pasar a la historia como el mejor presidente, pero su única virtud es ser íntegro, por decirlo en palabras crudas es un inepto que vive preso de sus teorías filosóficas que le impiden aprovechar la gran oportunidad histórica que se le presenta al haber apartado del poder a los politiqueros tradicionales y sus jefes los grandes grupos económicos, que han tenido al país sumido en el subdesarrollo y la corrupción.

Así que no sea pendejo, no se haga matar por defender el bolsillo de unos pocos, esa pelea déjesela a ellos. Como dicen por ahí, pase lo que pase, a nosotros los ciudadanos nos va a tocar seguir madrugando todos los días para darles de comer a nuestras familias y llenando de lujos y excesos a estos poderosos señoritos.