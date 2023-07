Los negocios de Claudia Bahamón fuera de la tv: no necesita de RCN ni MasterChef

.Publicidad.

El canal RCN cuenta con una presentadora que ha estado a su servicio por varios años. Dedicada a un solo programa, Claudia Bahamón es todo un icono del canal. Su participación en MasterChef Celebrity es célebre, durante varias temporadas ha logrado mantenerse vigente. Y es que, por más de 5 años la mujer ha estado al frente, estando en las altas y las bajas de este programa de comida. Inclusive, su trabajo allí la ha llevado a ganar premios como "Mejor Presentadora de Programas de Entretenimiento". Sin embargo, la neivana no solo ha dedicado su vida a la televisión. Y es que, los negocios de Claudia Bahamón son variados.

Los negocios de Claudia Bahamón

En redes se puede ver que la mujer tiende a ser muy activa y procura el cuidado de la naturaleza. Pues en su deseo de promover esto, Caludia Bahamón ha decidido emprender en este mundo. El nombre de este proyecto es 'Be Clá World'. Sin embargo, este no es el único negocio que ha arrancado la importante presentadora de MasterChef Celebrity. Y es que, una mujer tan top como la modelo proveniente de Neiva, cuenta con un negocio en el mundo de la moda; este tiene por nombre 'Entrelazos'.

Claramente no se pueden dejar de lado otras facetas importantes de la mujer. Y es que, además de lo anterior, Claudia también está dedicada fuertemente a la publicidad en redes. Muchas presentadoras y modelos, ahora optan por usar sus redes para sacar un beneficio económico.

Be Clá World

Enfocada en el cuidado de la naturaleza y cómo poder contribuir al cuidado de esto, la presentadora creó este espacio. Más que un negocio, este es un proyecto dedicado para quienes entran en este mundo tan complejo. En su cuenta de Instagram, el proyecto de 'Be Clá World' cuenta con un total de 104 mil seguidores. Además de esto, la iniciativa de Claudia Bahamón cuenta con un podcast, blog, y una página donde está toda su información. Sin duda alguna, un proyecto que busca contribuir con el medioambiente y el cuidado de este.

De igual forma, han tenido proyectos como 'Conexión Océanos 2022', donde contaron con apoyo de algunos famosos. A esto hay que sumarle el apoyo que recibieron de diferentes marcas para la realización de este. Seguramente, continuarán con este tipo de expediciones con el fin de ayudar y promover el cuidado del medio ambiente. Un gran proyecto de Claudia Bahamón fuera de la televisión.

Entrelazos

Ahora bien, para todos es bien sabido que Claudia Bahamón no es solo presentadora, pues también ha sido modelo. Es por esto que, la mujer tiene bastantes ideas con relación a este mundo tan complejo. Es por ello que, con el fin de involucrarse en ello, creó una empresa llamada 'Entrelazos Accesorios'. Allí en su perfil de Instagram, cuenta con un total de 137 mil seguidores. Eso sí, los precios de sus productos no no son tan elevados como uno podría llegar a pensar.

Incluso, este negocio de Claudia Bahamón, vende sets especiales. Algunos de ellos están sobre los $135 mil, $59 mil. Valores relativamente accesibles, teniendo en cuenta que es una empresa de una famosa. Además de esto, cuentan con todo tipo de accesorios. Entre pulseras, anillos, candongas, aretes, collares, topos y demás. Sin duda alguna, una empresa bastante variada y que le aporta algo de dinero a la mujer del Huila.

Los otros negocios de Claudia Bahamón

A su faceta como presentadora, hay que sumarle su faceta como modelo. Y es que el icono de MasterChef Celebrity, ha hecho parte de diferentes campañas publicitarias. Inclusive, en su perfil de Instagram, donde tiene más de 4 millones, se puede ver una que otra publicidad para varias marcas. Seguramente si en algún momento la mujer desea dejar la televisión, no se quedará varada. Y es que, para nadie es un secreto que la publicidad en redes, deja bastante dinero.

