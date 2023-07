Los secretos del nuevo set de Yo me llamo, le costó un platal a Caracol

Los televidentes del canal se llevaron una sorpresa al ver el nuevo escenario donde se presentan los concursantes del programa. Eso sí, el cambio no fue nada barato

Tras una larga espera, a la televisión colombiana volvió el popular reality, Yo me llamo. Este se ha convertido en una de las grandes producciones insignias de Caracol Televisión. Es por ello que su regreso era tan ansiado no solo por los televidentes, sino por el mismo canal. Antes de estrenarse, fueron varios los realities que pasaron para que llegase este concurso de imitación. Esta nueva temporada, ha llegado cargada de cosas nuevas y que son muy llamativas a la hora de verlas en la pantalla chica. En primer lugar, Pipe Bueno regresó para ser parte de los jurados y por otro lado, el set de Yo me llamo cambió totalmente frente a sus ediciones pasadas.

El cambio de set de Yo me llamo

Sin duda alguna, uno de los cambios más radicales que ha habido para esta nueva temporada del concurso es en su apariencia. El set de Yo me llamo tuvo un cambio radical respecto a las anteriores ediciones. Juan Esteban Sampedro, el vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, habló sobre estas nuevas integraciones. En una entrevista para el canal, el hombre habló respecto a cómo quisieron reformar el escenario con un estilo más barroco y moderno. Aunque en un principio no tenían el dinero para la construcción de ese nuevo teatro, finalmente una propuesta cambió esto.

Evidentemente, la inversión que tuvo que hacer Caracol Televisión debió haber sido grande. A esto, hay que sumarle el tiempo de diseño, el cual tomó dos meses, además de los diferentes ajustes que se fueron dando. Fue casi que sobre el tiempo que el nuevo set de Yo me llamo estuvo listo para grabar. Además de esto, para esta nueva temporada del programa, se decidió implementar una herramienta tecnológica. Sin duda alguna, el canal botó la casa por la ventana para esta nueva temporada. Además de haber traído de regreso a uno de los jurados que más logra simpatizar con los televidentes del canal.

¿Qué tal le fue en el estreno al reality de Caracol Televisión?

Una de las grandes expectativas cada vez que arranca un programa, es el rating que tendrá. En efecto, el regreso de Yo me llamo podría marcar varios puntos en medidores de audiencia . Kantar Ibope lo posicionó como el gran ganador de la noche, superando con creces a Tía Alison. Habrá que ver si esta tendencia se sigue repitiendo durante los próximos capítulos. Lo cierto es que, Caracol Televisión metió toda la carne al asador para que el programa fuese un éxito y el nuevo set de Yo me llamo, es prueba de esto.

🇨🇴 #RatingOficial 26 de Julio de 2023 pic.twitter.com/5hxb2gSn6k — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) July 27, 2023

