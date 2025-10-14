La alianza pueblo y sector privado, la fórmula con la que Abelardo dice que salvará a Colombia

Eliminar leyes, quitarles impuestos a empresarios, fumigar toda la coca y bombardear a los guerrilleros, las propuestas con las que quiere llegar a la Casa de Nariño

Cuando Abelardo de la Espriella terminó derecho e la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y concluyó su especialización en derecho penal todo indicaba que dedicaría su vida al ejercicio de su profesión desde el bufete que montó, entendiendo siempre que se trataba más de una empresa que de una oficina.

Y su vocación empresarial terminó ganando hasta llevar a dejar hace tres años el ejercicio del derecho para tomar el camino del empresario. A los 44 años y con De la Espriella Lawyers consultoria de servicios legales, volando dio un paso al costado para dedicarse a otros negocios: la producción de vino, ron, una marca de ropa y a la música. Encontró un gran socio Silvestre Dangond y se pasaba buena parte del año en Italia, su país de origen hasta que el gobierno de Gustavo Petro que considera una debacle lo empujó a tomar un nuevo camino, radical e inesperado para muchos: lanzarse a la Presidencia de Colombia.

Con su movimiento Defensores de la patria espera tener más de 3 millones de firmas de respaldo para inscribir su candidatura presidencial que está financiando de su bolsillo con la seguridad de que recuperará lo invertido con la reposición de votos, razón por la cual no recibe financiación externa. En tres meses ya está en la ligas mayores de los candidatos con su propuesta de defender la Libertad, la democracia y la institucionalidad. Busca rodearse de sectores de diverso origen que solo tengan en común no haber colaborado ni apoyado el gobierno de Petro.

En esta entrevista del segmento Tiene la palabra, De la Espriella explica porque quiere ser Presidente de Colombia y con que propuestas recorre Colombia, rodeado de guardaespaldas pero buscando recoger la gente que esta harta de Petro y de un gobierno, para él, destructor del país.

