- Duelo de titanes entre 3 pesados abogados involucrados en el negocio del apartamento 901 del expresidente de Ecopetrol

La compra del apartamento de Ricardo Roa en el norte de Bogotá por el que pagó $1800 millones en unas circunstancias turbias en el que se habría configurado el delito de tráfico de influencias como puede leer en esta nota, cada vez se complica más.

Roa se vio forzado a dar un paso al costado ante la imputación de la Fiscalía, y las versiones de los involucrados en el asunto son contradictorias. El enredo que crece ha llevado a que las tres involucradas haya decidido contratar, cada uno por su lado, a algunos de los bufetes más costos de Colombia.

El último en decidir llegar preparado ante cualquier eventualidad, porque su nombre aun no aparece en los estrados judiciales es el petrolero, de origen venezolano, casado con la colombiana María Paola Mejia, Serafino Iacono, uno de los cuatro socios de Pacific Rubiales que hicieron fortuna en Campo Rubiales en los Llanos Orientales como puede verse en esta nota.

Serafino Iacono prepara sus explicaciones de la mano del penalista Jaime Lombana a quien contrató como apoderado y ya realizó una primera declaración pública en la que advierte que no ha tenido trato con Ricardo Roa y que el dinero que recibió para el pago del apartamento 901 de la calle 94 no provinieron del presidente de Ecopetrol. Lombana tiene en este momento también la defensa del ex Presidente del senado Iván Name quien está detenido por el caso de la UNGDR.

El apoderado del intermediario que puso la plata, una ficha clave

El caso ha dado un giro que coloca al ex policía Juan Guillermo Mancera en el ojo del huracán. Los peritos que participan de la investigación afirman que Roa no le pagó a la firma Sociedad Princeton International Holdings Limitada de propiedad de Iacano, afirmación que coincide con la versión de Iacono. Mancera quien tendrá que demostrar el origen de sus recursos y a cuenta de que habría realizado la millonaria transacción, contrató para su defensa al exfiscal Mario Iguarán. Otro peso pesado penalista que cobra costosos honorarios por sus servicios.

Iguarán ha asistido profesionalmente a personajes tan cuestionados como Papa Pitufo en el momento en que éste buscaba permanecer en Portugal y evitar la extradición a Colombia como hasta ahora lo ha logrado.

Juan Guillermo Mancera y su relación con Iacono por Pacific Rubiales

Comandaba la policía del Tolima cuando fue llamado a calificar servicios por el Director de la policía General Oscar Naranjo y entró a ofrecer sus servicios en el sector petrolero. Despojado de su uniforme fue nombrado jefe de seguridad de Pacific Rubiales, la petrolera fundada por cuatro venezolanos que se habían conocido en PDVSA. Conoció entonces a Serafino Iacono, cabeza de la sociedad propietaria del apartamento 901 que le fue vendido al entonces presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y quien pagó millones, que también están en la lupa de la Fiscalía, por su remodelación.

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La difícil de tarea del abogado de Ricardo Roa

El presidente de Ecopetrol escogió la firma Perdomo Torres Abogados y Consultores, fundado por el ex vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, en la época en la que Eduardo Montealegre estaba a la cabeza de la Fiscalía. Su apoderado principal Juan David León quien también defendió a Eduardo Montealegre cuando el exfiscal se declaró víctima en el caso de Álvaro Uribe. Cuenta con estudios de derecho en la Universidad del Rosario y un master en derecho penal de la Universitat Pompeu Frava de Barcelona, España y se vio forzado a salir a dar explicaciones mediáticas por la ausencia en el país de su defendido Ricardo Roa.

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