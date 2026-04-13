- La pelea entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por el voto caribe está caliente, la candidata anotó un round

El exalcalde de Monteria Carlos Ordosgoitia, de origen conservador se adhirió a la campaña uribista siendo Córdoba un territorio del Tigre

El exalcalde de Monteria Carlos Ordosgoitia, decidió apostarle a la candidata Paloma Valencia en lo que se supone es uno de los fortines de Abelardo De la Espriella: el departamento de Córdoba. Aunque nació en Bogotá, se siente costeño de corazón porque creció en Montería, donde viven sus padres y de donde es oriunda su esposa Ana Lucía Pineda. Ordosgoitia es además de origen conservador.

El exalcalde monteriano forma parte del grupo de los 17 exalcaldes que se adhirieron a la campaña presidencial de Paloma Valencia y puede convertirse en un puntal territorial importante para la candidata de la Gran Consulta por Colombia que tiene la costa en su horizonte.

Entre los 17 exalcaldes que firmaron el apoyo están: Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga); Juan Carlos Saldarriaga (Soacha), Germán Chamorro (Pasto), Alejandro Fúneme (Tunja), José Manuel Ríos (Armenia), Jairo Yáñez (Cúcuta), Andrés Fabián Hurtado (Ibagué), Andrés Gómez Martínez (Sincelejo), Ramón Guevara (San José del Guaviare), Jairo Imbachi (Mocoa), Jorge Gari (San Andrés), Carlos Penagos (Mitú), entre otros.

En voz baja, ya se habla de más movimientos en Córdoba. Fuentes políticas aseguran a este medio que otros exalcaldes y figuras influyentes de Montería estarían evaluando sumarse a la campaña de Paloma Valencia, en lo que podría convertirse en un goteo constante de apoyos desde una de las plazas más emblemáticas de la Espriella.

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De la Espriella por su parte ha logrado el apoyo de figuras costeñas emblemáticas como la del jugador de fútbol de Barranquilla Teófilo Gutierrez, cercano a la casa Char, aunque insiste en que no aceptará adhesiones partidistas en contraste con la candidata Valencia que está abierta a todos los apoyos no cercanos al petrismo.

Paloma está a la espera de señales del Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, que han coincidido en que no apoyaran a Cepeda. La U ya se decidió y en los próximos días se esperan decisiones al respecto desde estas colectividades.

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