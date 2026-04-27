Por qué un colegio fundado hace 60 años en Teusaquillo resultó atractivo a una gran red inglesa de colegios

La historia del Colegio Rochester está marcada por una búsqueda constante de la excelencia, al punto que de sus aulas han salido destacadas figuras de la vida nacional colombiana como Adriana Reyes Newell, ingeniera bogotana que formó parte del equipo de la NASA para la misión del vehículo Perseverance en Marte, la exministra de Minas y Energía y presidenta del Banco de Bogotá María Fernanda Suárez y el expresidente de la República Iván Duque.

Ahora, en una nueva etapa de su historia, esta institución bilingüe de gran reconocimiento fue adquirida por el operador internacional Nord Anglia Education (NAE). Con esta transacción, el colegio pasó a formar parte de una organización británica que agrupa a más de 80 instituciones en 36 países, beneficiando a una comunidad de más de 90.000 estudiantes entre los 3 y 18 años a nivel mundial.

Una historia familiar

El Rochester fue fundado en 1959 por Olga León de Aljure, en compañía de su madre Isabel Agustí de León y su tía Cecilia Agustí Pastor, quienes soñaron con un proyecto educativo bilingüe de alta calidad para los niños de Bogotá. A la muerte de Olga en 1987, su hermana menor, Patricia, asumió la rectoría y estuvo al frente de la institución durante once años, en compañía de su sobrino Daniel Aljure.

Al retiro de Patricia, la rectoría fue asumida por Daniel Aljure Chalela, quien durante 25 años fue la imagen del Colegio. En la dirección lo acompañó su hijo Juan Pablo Aljure, ingeniero electrónico de la Universidad de Texas A&M, con maestría en Educación y Gestión de recursos ambientales. Bajo el liderazgo de Juan Pablo, el colegio inauguró una nueva sede ubicada en la Autopista Norte km 15 del municipio de Chía, que se destaca por su sostenibilidad a partir de la energía solar, de una planta de tratamiento de aguas y de un diseño eficiente, que le merecieron certificaciones de alto nivel como Leed Platino, lo que lo convirtió en el primer colegio en el mundo con certificación Oro True Waste. Entre otros reconocimientos que ha obtenido están: “Great Place to Study”, Colegio de Calidad Glasser, EFQM 5 Estrellas y “Apple Distinguished School”.

Daniel Aljure, fundador y rector 25 años del Colegio, María Fernanda Súarez exalumna, Liliana Aljure y Juan Pablo Aljure expresidente de la Fundación Rochester

El Rochester es adquirido por Nord Anglia Education

Con Juan Pablo Aljure como presidente de la Junta Directiva, y sus hermanas Iliana y Patricia como parte del Comité Ejecutivo, se llevaron a cabo las negociaciones de adquisición del colegio por parte de Nord Anglia Education, las cuales se concretaron en agosto de 2025. La familia Aljure vendió el 100 % de la propiedad y todas las 12.000 acciones que estaban en manos de tres integrantes de la familia Aljure León, quienes controlaban cada uno un 33,3 % de la sociedad. Con la venta, la familia Aljure se retiró de la institución y la nueva representante legal pasó a ser la quiteña María Cristina Cortez Merlo de 47 años, quien viene de ser profesora de la Universidad San Francisco de Quito.

Nord Anglia, fue fundada en 1972 en el Reino Unido por Kevin McNeany como un proveedor de formación en inglés como lengua extranjera. Durante los años 70 y 80 expandió sus servicios a guarderías y jardines de infancia, y en 1992 dio un gran salto, abriendo su primer colegio internacional, The British School Warsaw, con 35 niños y cinco profesores en Varsovia, Polonia.

Para 2008, North Anglia era una empresa con oficinas en Londres que con 35 años de trayectoria cotizaba en la bolsa y era objeto de interés por varios inversores que veían potencial en financiar escuelas. La empresa llamó la atención del fondo de origen sueco EQT porque, a diferencia de sus competidores, gestionaba las seis escuelas de su cartera como una sola plataforma, en lugar de mantenerlas como entidades separadas, una característica que se ha sostenido armonizando las 80 escuelas que hacen parte de su portafolio.

Rochester pertenece ahora a la red de Colegios North Anglia Education con presencia en América en: Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay

Nord Anglia se dejó seducir en 2008 por la oferta de EQT de privatizar la empresa retirándola de la bolsa a un costo aproximado de USD 400 millones, iniciando una colaboración que lleva casi dos décadas. La firma de inversión aprovechó su experiencia para identificar posibles adquisiciones de prestigiosas escuelas internacionales, iniciando por Asia Pacífico. El equipo se centra en colegios de primer nivel que cobran una matrícula anual promedio de 25.000 dólares en ciudades con alta demanda de educación internacional.

North Anglia se ha convertido en uno de los grupos internacionales líderes en colegios privados de primer nivel, logrando que alrededor del 40 % de los alumnos sean admitidos en las 100 mejores universidades del mundo. La organización ha forjado alianzas globales con instituciones de élite como el MIT en Cambridge, STEAM, Unicef, la Juilliard School de Nueva York y la IMG Academy en la Florida.

En marzo de 2025, la Corporación Financiera Alba, el brazo inversor del Grupo español March, realizó la compra indirecta de cerca del 6 % de Nord Anglia Education, donde se valoró la operadora en 14.500 millones de dólares.

Quien es EQT

El fondo EQT, con sede principal en Estocolmo, Suecia, fue fundado en 1994 con respaldo de la familia Wallenberg, una de las más influyentes de ese país, a través de su holding Investor AB, el banco SEB y AEA Investors. La familia posee importantes participaciones de control en grandes empresas suecas como Ericsson, Electrolux, ABB, Saab AB y Atlas Copco.

La quinta generación de la familia Wallenberg dirige los intereses del grupo Investor AB accionista de EQT

EQT está liderado por gestores de inversores globales como Neuberger Berman Private Markets, Canada Pension Plan Investments, CF Alba y Dubai Holding. Entre las otras inversiones que tienen en Colombia, se encuentra la realizada a principios del año en compañía de Blackstone Infraestructure para la adquisición de Urbaser, una compañía española que opera concesiones de aseo y rellenos sanitarios, y este mes de marzo, acordó adquirir AES Corporation en conjunto con Global Infraestructure Partners, propiedad de BlackRock y otros socios menores; la ahora AES Colombia llegó al país mediante la adquisición de la hidroeléctrica de Chivor, que cuenta además con la central Tunjita, parques solares como Castilla y San Fernando, y proyectos eólicos y solares en desarrollo.

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