El beso de la muerte de Shakira: sus hombres se van al infierno cuando la dejan

.Publicidad.

El primer amor mediático de Shakira fue Oswaldo Ríos. En ese momento el puertorriqueño era el actor del momento. Shakira en ese momento, 1996, había explotado con su disco, Pies descalzos, uno de los más importantes de la historia de la música colombiana. En esa época los músicos de acá no pegaban internacionalmente. Lo máximo que podían aspirar era participar en un programa de música en Venezuela. Aunque bueno, ya Carlos Vives había revolucionado al mundo hispano con sus Clásicos de la provincia. Pero Shakira era la estrella designada para lograr lo que parecía imposible, que una artista colombiana conquistara Estados Unidos. Y lo logró. Pero en lo personal escogió a un hombre 20 años mayor que además tenía rumores de maltrato a su pareja. La barranquillera vivió una amarga relación que terminó al año. Desde entonces Oswaldo Ríos desapareció.

VEA TAMBIEN: Las miserias de Shakira

-Publicidad.-

Después se enamoró de Antonio de la Rua, hijo de Fernando, el presidente argentino al que le tocó la peor crisis económica de la historia de ese país, El corralito del 2001. Durante nueve años fue su pareja. Esa relación coincidió con el mejor momento de la barranquillera, su irrupción en Estados Unidos con Suerte o las Caderas no mienten. A De la Rúa siempre le pegaron con todos los medios de comunicación del país. En el eterno machismo no podrían entender que un hombre podía estar en la sombra de su mujer, de su esposa, y más cuando ella es una diva internacional, el sueño de millones de hombres y de mujeres. La ruptura con De la Rúa en el 2010 borró de las revistas del corazón al argentino quien se dedicó a su pasión, el derecho. Tiene una buena relación con su ex.

En el 2010 Shakira, en el colmo de su popularidad, hizo la canción Waka Waka que resultó siendo el himno del mundial de Suráfrica. En la grabación de ese video la cantante conoció al futbolista Piqué, diez años menor que ella. A pesar de los rumores que la vincularon con Rafael Nadal y con Alejandro Sanz, la barranquillera resultó involucrada con Gerard. Al parecer no fue una relación fácil para ella. Otra vez el machismo pegaba durísimo en la integridad de la cantante. Los rumores de infidelidad en torno al defensa del Barcelona colmaban todos los círculos de la ciudad condal. Al parecer Shakira aguantó de todo, sobre todo para mantener alejados de cualquier trauma para sus dos pequeños hijos.

Publicidad.

Piqué, justo después de anunciar el divorcio con su esposa, decidió retirarse del fútbol. Dijeron que había sido porque Luis Enrique, el entrenador de España, no lo convocó al mundial de Catar. La verdad es que tiene un lío fiscal que impidió que siguiera su carrera a pesar de que tiene 35 años y no lo azotan las lesiones. Le está yendo muy bien en los negocios pero el mito futbolístico de Piqué ha terminado. Otra vez la terminación de Shakira resultó siendo para un hombre como una maldición. El propio beso de la muerte. v