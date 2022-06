Los errores de Petro que impulsaron a alguien Rodolfo a segunda vuelta

Por: Edna Martínez |

junio 04, 2022

Todavía estoy procesando que el hecho que Rodolfo Hernández, un hombre que mucha gente desconocía hasta hace unos meses, disputará la presidencia con Gustavo Petro.

Como la gran mayoría de ustedes, las personas que seguimos el proyecto político del Pacto Histórico no estaba preparada para ese escenario, es más, ni siquiera me lo había imaginado; estaba convencida que la contienda en segunda vuelta, si había, sería entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Pero si bien es cierto que fue un error no tomar en serio los guiños de Uribe al “viejito”, no reaccionar a la creciente exposición mediática que tuvo Hernández en las últimas semanas, no considero que haya sido el error más grave.

Es cierto que se siente como un gancho de derecha al hígado saber que un hombre con un carácter autoritario, misógino, violento, golpeador, bufón y acusado de ladrón pueda ser el nuevo presidente de Colombia, pero con la cabeza fría una entiende que el político autoritario, maltratador y ladrón, que insulta y promete mano dura para poner “la casa en orden” ha rondado el poder por años en Colombia.

Este espécimen que avala el todo vale, que causa admiración por un falso carácter frentero, porque al final no da argumentos sino insultos, que tiene como credencial no ser de la clase política tradicional, ha sido encarnado por varios personajes, el más reciente es Álvaro Uribe Vélez.

Entonces Rodolfo, un hombre de pueblo, hecho a punta de pulso y trampa está listo para recoger el linaje de un proyecto político moribundo, agonizante, pero no muerto que, como una especie de zombie busca desesperadamente un cuerpo nuevo, rejuvenecido, fresco, el cual, irónicamente encontró en el “viejito” Hernández.

Los errores de la campaña del Pacto Histórico comenzaron hace mucho tiempo, y están asociados a su debilidad para construir poder popular y organizar bases políticas en las regiones.

Eso se refleja por un lado en la incapacidad de movilizar nuevos votantes, el nivel de abstención en Colombia sigue rodeando el 50%, y por el otro en el irrelevante aumento en la cantidad de votantes que tuvo el proyecto de Petro entre el 2018 ( 8.040. 449) y el 2022 (8.432.545).

Las cifras muestran que el electorado que acompaña el proyecto encabezado por Gustavo Petro escasamente subió en 400 mil personas. Es decir, en cuatro años de trabajo, de recorrer el país, de exposición mediática local, regional, nacional e internacional, el proyecto político que nació con la Colombia Humana, ahora convertido en Pacto Histórico incremento solamente en 4% su electorado.

Algunos dirán que el Pacto sí tenía presencia en las regiones, que tenían casas en muchos lugares del país, que había logrado miles de voluntarios quienes hicieron propaganda, fueron jurados y testigos electorales, y que consolidó un ejército de personas de base organizando las visitas de Petro y Francia. Todo eso es cierto, el pacto tuvo una buena logística electoral y gracias a eso se recuperaron un millón de votos, pero una logística electoral es diferente a tener una base política de tipo orgánico.

La base política es el tejido orgánico de un proyecto político constituido por grupos de personas que convergen en torno a unas ideas, un programa una visión, y que a partir de su quehacer y sus espacios de cotidianidad discuten, analizan y alimentan el programa, al tiempo que crean escenarios para otras personas conozcan la visión, discutan las ideas, analicen y alimenten, y se convenzan del proyecto.

El tejido orgánico del que hablo no se construye de la noche a la mañana, y solo tiene sentido si tiene una perspectiva de largo plazo. Necesita además unos liderazgos que no se reduzcan a las figuras de la campaña, necesita una agenda que no sea sólo el programa de campaña, y necesita recursos más allá de los que se dan para la campaña.

El Pacto no hizo esa tarea, no construyó tejido orgánico, por el contrario, dejó a la capacidad y voluntad de sus simpatizantes el trabajo convencer a familiares, amigos, vecinos no del proyecto político del pacto, sino de votar por Petro y por Francia.

Fuimos muchos los que hicimos la tarea, convencimos a nuestro círculo de votar por el Pacto, y creo que esa tarea se ve en esos 400.000 nuevos votantes. Pero esa dinámica no alcanza y no es la correcta para enfrentar a las mafias políticas enquistadas en el poder, ni a los mayores enemigos que tiene el cambio de paradigma en Colombia; la indiferencia y el hartazgo de muchos colombianos y colombianas ante la política.

El Pacto no logró hacer que la mujer y el hombre de a pie entendieran que la política define la vida, y por unos cuantos tuits y comentarios en las redes creímos que la gente estaba hablando de reforma pensional, educativa, racismo, pero no era cierto, era sólo un cuento o el eco de nuestras burbujas de redes sociales.

En realidad, no logramos saber de qué estaban hablando y que motivaba al 50% de la sociedad, las cifras muestran que al parecer ni siquiera logramos que nos oyeran, así fuera para optar por otros candidatos.

Ahora estamos en una situación compleja. Sabemos las alianzas que se van a tejer entre todos los poderes para evitar que Gustavo Petro y Francia Márquez lleguen a la presidencia. Es acucioso entonces, crear estrategias para sumar votos, ganando por un lado entre la franja de abstencionistas y entre las personas no uribistas, ingenuas que ven en Hernández un cambio.

A estas alturas de la contienda a la gente no la van a convencer argumentos profundos, sino elementos simples asociados a su cotidianidad y sus emociones.

En ese sentido, pienso que la campaña de Petro y Francia debe enfocarse en las mujeres, aquellas que no votan porque piensan que la política no es con ellas, como lo señala “el viejito”, o que tienen miedo por el pasado de Petro, o del espíritu frentero, el color de piel y el origen popular de Francia; porque sí, en un país misógino, racista y clasistas a ciertas mujeres les asusta que una mujer negra, de origen pobre pueda ser la cabeza del segundo cargo más importante del país.