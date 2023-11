Los empresarios detrás del restaurante Santa Clara que subieron pieza a pieza a Monserrate

.Publicidad.

En lo más alto de Bogotá se encuentra un restaurante icónico de la ciudad, una mansión parisina de la élite que desde hace más de 40 años está muy cerca del cielo. Hoy es un lujo para quienes visitan Monserrate. Su historia se remonta 100 años atrás con Carlos Secundino Navarro Menéndez, un hombre adinerado de la época que llegó al nivel de empresarios como José María Pepe Sierra y sin saberlo dio inicio al Restaurante Santa Clara.

A más de 3.100 metros sobre el nivel del mar está el cerro de Monserrate, un lugar donde se va a hacer deporte, a probar la típica comida bogotana, a rezar en la iglesia del Señor caído y por supuesto a deleitarse con sus restaurantes de lujo, como lo es la Casa Santa Clara. Parece un palacio, es de dos pisos, completamente blanca y hecha en madera.

Su origen es un misterio, a pesar de los años nunca se supo nada a ciencia cierta. Existen dos versiones. Todo indica que Carlos Navarro tenía tanto dinero que pudo vivir en París por más de 27 años, donde ejerció como abogado, estudió filosofía y vivió una vida bohemia. Allí vio esta bella casa y la trajo en barco por el océano Atlántico hasta Bogotá.

Según lo menciona Infobae, Ariel Pérez, quien ha trabajado en Santa Clara los últimos 36 años, corrobora la historia “Dijo empáquenme esa casa que me la llevo para Bogotá. La trajo en barco y llegó a Barranquilla. De Barranquilla subió por el río Magdalena hasta Honda (Tolima) y de Honda a Bogotá tuvieron que subirla en mula porque no habían carreteras, y fue ubicada en la carrera séptima con calle 116, al pie de la Hacienda Santa Bárbara”, ha contado el trabajador.

La mansión fue rearmada en lo que hoy se conoce como el sector de Usaquén frente a la Hacienda Santa Bárbara. Carlos ‘Toto’ Sánchez, un historiador y embajador gastronómico de Restaurantes Monserrate, explicó que la casa al ser de madera fue desarmada en el continente europeo. Pero él mismo dice que la segunda versión es mucho más sencilla y creíble. Simplemente la casa fue copiada por un ingeniero con indicaciones de ‘Navarrito’ como le decían a don Carlos Navarro.

El capital que acomulo este acaudalado hombre fue mucho para su época, tenía 20 millones de pesos en 1950, lo que a día de hoy serían 59.000 millones de pesos. Sin embargo, murió un 2 de noviembre arrollado por un bus del servicio público cuando se dirigía con su chofer y guardaespaldas a hacer una diligencia bancaria.

No tuvo hijos así que no dejó testamento todas sus cosas fueron a parar a la beneficencia de Cundinamarca y su casa fue vendida a Guillermo González Zuleta, ingeniero civil autor de grandes lugares como el Coliseo El Campín, los estadios de Cali y Medellín, entre muchas otras. Tenía 12 hijos y su familia vivió ahí por mucho tiempo, pero la ampliación de la séptima ponía a la bella construcción en una mala posición pues debía ser removida.

Cuando se debatió qué hacer con la casa a Carlos Alberto Leyva, gerente de Monserrate en ese entonces, se le ocurrió llevarla al cerro. Se despiezó la casa en 33.000 partes y fue subida en el teleférico, de día y noche, amarradas a una canasta, para no interrumpir los viajes de los turistas. Un dato curioso es que Leyva afirma que no fue traída de Francia sino que está muy seguro que fue hecha aquí en Colombia inspirada en casas europeas. Después de 100 años no se ha comprobado cual es la historia real.

En 1976 la casa fue bautizada como un restaurante y su nombre fue Restaurante Casa Santa Clara, en honor a la santa italiana Clara de Asís. Inicialmente vendía comida italiana, pero a partir de 2019, con la llegada del chef Andrés Herrera que cambió por completo el concepto del lugar y su gastronomía se basa ahora en platos emblemáticos de todas las regiones del país.

Su carta tiene 82 preparaciones, como bandeja paisa, el ajiaco, el puchero, entre otros. En el primer piso tiene un Café Bistró ideal para tomar onces, un buen chocolate santafereño con queso, postres entre otras cosas. Un lugar que se niega a ser erradicado por el paso del tiempo y por el contrario se mantiene transformándo su propuesta sin olvidar sus raíces. Un empresario colombiano que quiso traer lo mejor del primer mundo y no sabía que se convertiría en uno de los mejores restaurantes de la capital a día de hoy.

