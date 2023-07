Los árabes encantados con Luis Díaz que quieren sacarlo del Liverpool

Mientras el guajiro se prepara para iniciar la temporada 23/24 con el Liverpool, desde tierras árabes llegó una inesperada oferta por Luis Díaz. El Al-Hilal del fútbol de Arabia Saudita envió una propuesta multimillonaria por el colombiano, intentando tocar las puertas del conjunto red para un posible traspaso. La idea del equipo inglés es mantener a Luchito en sus filas, por lo que rechazaron rápidamente la idea. Sin embargo, no deja de ser sorprendente la atrevida movida desde el fútbol asiático, sobre todo entendiendo que el guajiro tiene apenas 26 años.

El monto de la oferta que llegó al Liverpool fue de 50 millones de euros, más de 200 mil millones de pesos colombianos, y fue apoyada económicamente por el Fondo de Inversión Pública saudí, dueños del equipo árabe y quien son presididos por Yasir Al-Rumayyan. Siendo uno de los grupos más fuertes en el país asiático, el FIP no solo es dueño del Al-Hilal, sino también de otro tres clubes, entre los que se encuentran el equipo de Cristiano Ronaldo y el Newcastle United.

Rumours of yet another Liverpool player attracting interest from Saudi Arabia... This time it's Al-Hilal after Luis Diaz for a reported £50m 🤣 Seems like someone forgot to add a zero 🤦‍♂️ pic.twitter.com/zCtkrjlmSV

Aun así, el valor del guajiro está rondando los 75 millones de euros, según TransferMarkt, y sumado a eso, el interes desde las directivas del equipo red es mantener a Luis Díaz un tiempo más. Según lo confirmó el mismísimo Fabrizio Romano, gurú de los fichajes en tierras europeas, el Liverpool declinó rápidamente la oferta y aseguró que el guajiro es uno de los elementos claves de Jürgen Klopp para el inicio de la temporada.

Liverpool have no intention to consider €50m verbal approach from Al Hilal for Luís Díaz. He’s part of Jurgen Klopp long term plans. 🔴🇨🇴 #LFC



Liverpool want Luís to stay and be part of the squad this season despite Saudi calls. pic.twitter.com/0TEL33sF6i