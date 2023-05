Las razones por las que los colombianos se van del país

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

mayo 15, 2023

Por la falta de dinero, la dificultad para educarse, conseguir un empleo digno, la inseguridad, la violencia debido a los grupos armados ilegales, la delincuencia organizada que le gano a las autoridades, los abusos a los derechos humanos que produce desplazamiento forzado y otras personales como el deseo de conseguir plata como el dólar que hoy está en más de cuatro mil quinientos pesos colombianos.

Se puede considerar que el deseo de llegar rápido a un país como Estados Unidos, provoca la migración; creen los latinos que encontraran rápido, soluciones para el migrante y sus familias.

Vivir en Estados Unidos de una forma legal es un proceso de muchos años de trabajo y sacrificio que puede dejar beneficios; este es un país con una economía fuerte que brinda muchas oportunidades de trabajo sobre todo en el campo, en la construcción, en el comercio y turismo sobre todo de hoteles y restaurantes. También es un país con excelente sanidad y educación. Hay mucha diversidad en estados unidos, que permite a la gente experimentar y conocer culturas y estilos de vida.

El sueño Americano, se puede considerar un sofisma que apareció desde hace muchos años, cuando era menos riesgoso y fácil cruzar fronteras utilizando el hueco, pagando a los coyotes; después esconderse, trabajar ganando lo que le paguen por ilegal, y vivir en cualquier lugar escondido para que la policía que busca ilegales no los encuentre por años. Muchos no vuelven a sus países porque volver a entrar de nuevo se convierte en otro problema.

Conocí en Estados unidos ilegales como: médicos, arquitectos y otros profesionales lavando platos, barriendo y aseando pisos y otros trabajos inesperados, porque en ese país hay que estudiar de nuevo para lograr homologar un título y poder trabajar para vivir el sueño americano que no es más que trabajar tan duro que eso produce sueño.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer la realidad, sabemos que es un sofisma; si se quiere volver realidad hay que trabajar dieciocho horas diarias en lo que sea. Así se tenga una residencia no se puede ganar buen dinero si no se estudia, sobre todo el idioma y cualquier profesión universitaria. En ese país se gana buen dólar, pero se gasta igual.

Hoy para poder vivir en Estados Unidos trabajado, se necesitan unos tres mil dólares mensuales; para lograrlo hay que laborar unas dieciocho horas diarias. Se dice que la hora es posible a doce con cincuenta dólares dependiendo el lugar o estado en que se viva, pero lograr ese objetivo ilegalmente es difícil porque existen muchos controles migratorios que obligan a los legales a no proteger ilegales, porque de hacerlo puede ser condenado a cárcel por muchos años. Las empresas no pueden recibir ilegales y ni siquiera las familias legales se atreven a proteger a los suyos si no cumplen la ley de ingreso.

Para evitar las migraciones de colombianos, el embajador Murillo dice que logro que Estados Unidos sacara una ley que permite a quienes tienen familia, llegar más fácil a ese país con permisos de trabajo, mientras buscan la legalidad que dura muchos años. Lo que no le dicen al colombiano es que no es fácil que un colombiano familiar residente o ciudadano, este dispuesto a aceptarlo porque no es fácil emplearse de inmediato, adquirir vivienda y el que está allí luchando por encontrar no el sueño americano sino una estabilidad económica, aun no lo ha logrado. Se ha dicho que se instalarán sitios a los que se puede acudir en busca de un permiso legal, pero no se dice a la gente la verdad como aquella que indica que deben tener un proceso aprobado. Así que no es cierto que a los colombianos les abren la frontera para que se vayan cuando quieran, eso es un engaño que no conduce a ninguna solución rápida.

Lo que si debe buscar el embajador Murillo es ayuda económica para los emprendedores, que quieren hacer empresa y no tienen recursos para lograrlo; eso evitaría la migración y la ilusión de lograr el sueño americano que no existe y la falsa expectativa de quienes no conocen, ni estudian la realidad de lo que desean. Si los países más fuertes nos compran la producción y nos pagan bien, se ahorrarían mucho dinero para evitar las migraciones.

Como colombianos, debemos es buscar el sueño colombiano, que si existe, si con juicio y responsabilidad trabajamos, estudiamos y dejamos de pensar que solo el dinero en cantidades nos sirve para vivir. Aquí en Colombia se ha demostrado que surgir es fácil si se desea. En Colombia viven muchos extranjeros que me han dicho que este país es el mejor del mundo, y que el colombiano es una persona emprendedora y creativa que puede ser muy grande; el problema son los dirigentes que han ocasionado el desorden y la corrupción que mantiene la pobreza y la desesperanza. Igual pasa en todos los países que nos rodean y no han podido manejar la economía y problemas sociales, obligando a las migraciones.