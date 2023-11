Las películas de terror perfectas para Halloween si no va a salir a pedir dulces

Sin duda, el género de terror es uno de los más demandados por el público a través de varias generaciones. Los temas que más cautivan en este formato van desde una posesión infernal, una mansión encantada donde habitan fantasmas, una llamada del más allá que produce escalofríos o un asesino en serie que no da tregua. Le mostramos algunas de las películas de terror, para ver este Halloween, que tienen las escenas que más dan susto en la historia. Esto, de acuerdo a un estudio científico.

En el año 2020, se creo el Science of Scare Project, un experimento que busca las películas que producen un mayor nivel de temor en los espectadores.

La corporación basa sus estudios en un análisis exhaustivo de los elementos que explican el sobresalto y la angustia del público; esas secuencias donde se disparan las pulsaciones, se liberan hormonas como el cortisol, los nervios salen a flote y la adrenalina se impone en la sala de cine.

Para ello, sometieron a 250 participantes a la visualización de proyecciones especialmente seleccionadas para este estudio, mientras monitoreaban sus signos vitales con dispositivos.

El equipo de investigadores descubrió que la escena más aterradora del cine se encuentra en 'Insidious' mientras que la película más aterradora de todos los tiempos es 'Sinister'.

En el ranking del Top 10, le siguen 'Host', 'Skinamirink' e 'Insidious'.

Ellison Oswald, escritor de historias criminales está en una mala racha, no ha tenido un éxito en más de 10 años y está desesperado. Cuando descubre una película que muestra las muertes de una familia, él promete resolver el misterio.

Él mueve a su propia familia a la casa de las víctimas y se pone a trabajar. Sin embargo, cuando unas imágenes antiguas y otras pistas apuntan a una presencia sobrenatural, Ellison descubre que vivir en esa casa podría poner a su propia familia en peligro.

Plataforma: Prime Video y Apple TV

Sinister



Top tier movie. Haven’t seen it in a while so I was excited to bring it back. Rated the scariest movie ever according to science; and while i don’t agree, it’s def one of the better storylines you’ll watch. I’d always recommend this if you need a spooky night.



10/10 pic.twitter.com/2J9lUSygE1