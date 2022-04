Las movidas de Quintero para tomarse la campaña del Pacto Histórico en Antioquia

Por: Omar Andrés Rivera Silva |

abril 21, 2022

El pasado 7 de abril la ciudad de Medellín recibió la visita del candidato presidencial Gustavo Petro. Inició desayunando con medios de comunicación y luego asistió a un evento en la comuna de Manrique en el coliseo Parque Gaitán, evento al cual deseaba asistir por qué me llamó mucho la atención su formato e innovación dentro de la campaña.

Me sorprendió al llegar que diferentes matices del Pacto Histórico estaban presentes, los congresistas recién electos Alex Flórez y Alejandro Toro, y los exsecretarios Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, todos ellos representando a Independientes, del Polo de la congresista Luz María Munera, y por el partido verde el representante León Fredy Muñoz, también estaba la lideresa social Isabel Cristina Zuleta, todos en absoluta armonía y concordancia, contrario a lo que se viene rumorando.

Un grupo de gomosos de la campaña del Pacto Histórico nos reunimos a conversar después de las elecciones al Congreso preocupados por qué notamos que a las presentaciones en tarima de Gustavo Petro siempre asistían los mismos colectivos y teníamos la impresión de que el crecimiento de la campaña era lento, llegamos a la conclusión de que el candidato debería venir a Antioquia más a escuchar que a subirse en una tarima a ser escuchado.

Fue justo lo que se aplicó en Manrique, un sinnúmero de líderes de lo más variado políticamente que le expresaron a Petro como se soñaban el país, líderes que le hicieron sugerencias y aportes, también confesaron que gracias a su vida política y ejemplo se curaron del uribismo y confirmaron que Petro es una persona dispuesta a escuchar y poner en práctica las propuestas de las bases sociales, de allí el nombre del evento "Petro Te Escucha"

Quedé muy satisfecho con el evento y convencido que este formato logrará llegar a muchos rincones de nuestro departamento dinamizando e impulsando el mensaje de los logros de Gustavo Petro en su vida política, especialmente cómo alcalde de Bogotá, donde aumentó la inversión extranjera, disminuyó la pobreza, mejoró la empleabilidad y los índices educativos al igual que impulsó el sector empresarial e industrial, modelo que replicará en la presidencia de la República.

Una vez terminado el evento el candidato se dirigió al Hotel Dan Cartón donde tendría un almuerzo con líderes del todo el departamento, yo estaba invitado por parte de la representante del movimiento Renovación Liberal, María Eugenia Lopera, la mujer con la votación más alta a la Cámara de Representantes en la historia de Antioquia.

Fue así que el gerente de la campaña en Antioquia, Luis Eduardo Llinás, me sugirió que me fuera con su acompañante Braulio Rada quien iba dentro del esquema de seguridad, pero a la hora de seguir la caravana resultamos en el vehículo del periodista especialista en progresismo Daniel Cardona, el fotógrafo de la Juventud Humana Anderson Castaño y Kevin Torres, artista musical de la comuna 13 el famoso "kronos".

Cuando llegamos al Hotel, nos bajamos detrás del candidato, este se subió a un ascensor y yo en otro, supuse que el candidato entraría directamente al evento ya que fue programado a las 11 AM y ya era la una de la tarde, pero una vez llegué al lugar me lleve la sorpresa de que el candidato no estaba y que la mayoría me miraban con cierto asombro, y no era de extrañar pues tenía puesta la gorra de Petro, y me seguían los compañeros con sendas cámaras, indumentaria de la campaña y Kronos con su pinta de Rapero, un evento más privado que público y con muchos líderes aún indecisos en escuchar al candidato.

Me senté con líderes del occidente de Antioquia, región muy uribista que a pesar de mi apoyo frontal en el 2018 a Gustavo Petro me dio la votación más alta al Concejo de Santa Fe de Antioquia, también había en la mesa líderes de otros lugares, uno de ellos se sintió incómodo y mejor se paró de la mesa.

Pensé que el ambiente no era el mejor para la propuesta presidencial y quedé muy expectante a la reacción del público cuando entrara Gustavo Petro.

Llegó el momento de la entrada del Candidato, pero primero entro María Eugenia Lopera, que con su presencia y carisma relajó la atmósfera y alegró a los presentes quienes la admiran profundamente por su gestión para 26 municipios que suma cerca de medio billón de pesos, recursos jalonados del orden nacional para escenarios deportivos, educativos y los más importante, kilómetros de vías pavimentadas en la ruralidad que ha sido tan olvidada por sus líderes.

Después entró Petro, acompañado por Luis Eduardo Llinás y Esteban Restrepo, algunas personas se pararon de sus asientos para saludarlo, pero en general no causó mayor impacto.

María Eugenia hizo una intervención magistral, sencilla y natural dónde invitaba a su equipo a construir patria y reivindicar las premisas liberales haciendo historia con esta unión para la presidencia, fue muy aplaudía y aclamada, después le tocó el turno a Petro que haciendo gala de su conocimiento de la historia resaltó a "Uribe", pero a Uribe el bueno, se refería a Rafael Uribe Uribe, ese gran antioqueño que sacrificó su vida en la tarea de liberar el país de la élites que aún lo subyugan, afirmó su compromiso por el respeto a la democracia y desvirtuó todos los mitos que se tejen alrededor de su figura.

Una vez terminó su discurso la mayoría del auditorio se puso de pie, lo aplaudió largamente y se agolpó a su alrededor queriendo obtener una foto con el próximo presidente de Colombia.

Me quedé maravillado al ver frente a mi cómo sucedía una transformación dónde muchos progresistas “salieron del closet” y pudieron expresar un sentimiento político espontáneo que me dio la idea para este título ya muy trillado en Colombia, pero que adquiere una nueva dimensión en este contexto único en el departamento.