Carta abierta a dos mujeres wayús

No son dos mujeres cualesquiera. Son Martha Peralta Epieyú y Karmen Ramírez Boscán, pertenecientes a la etnia wayú, escogidas por el pueblo colombiano en la pasada contienda electoral como integrantes del Congreso de la República. Por primera vez, la etnia wayú tiene representación propia en el congreso. Y esto no es cosa de poca monta.

Pertenecen ustedes a una etnia que maneja los índices sociales mas bajos; que sufre más que nadie la escasez de agua, que la desnutrición acaba anualmente con varios de sus infantes, que no todos disponen de acceso a la educación por lo que la alfabetización entre ellos es muy baja y que están regados por toda la península de La Guajira y muchas veces se ven obligados a escaparse a Venezuela, acosados por las necesidades básicas no cubiertas.

Ustedes pertenecen orgullosamente a la etnia wayú, pero representan al departamento de La Guajira. Por eso, desde ya, todos los guajiros estaremos pendientes de la gestión que puedan adelantar ante el gobierno nacional. Y la verdad es que estamos expectantes porque sabemos que habrá un cambio en esa representación. No serán fichas del Ejecutivo, quienquiera que este sea, sino que sabrán exponer claramente la problemática que nos aqueja y exigirán soluciones acordes con las necesidades de la gente. No están acostumbradas y por ello no dependerán de la mermelada burocrática o de la contratocracia.

Tendrán que diferenciarse muy bien de sus antecesores. Por ejemplo, será fácil superar la gestión de la exparlamentaria Tina Soto porque a ella parece que la conocen mas es en la Corte Suprema de Justicia debido a investigaciones adelantadas por la Fiscalía por supuesta corrupción electoral, y sabemos que ustedes no recorrieron esa vía. En general, tendrán que superar la vieja clase política, esa que se nutre de clientelismo férreo y que se apodera de las instituciones con el visto bueno presidencial para alcanzar favoritismos que se traducen en burocracia y contratación.

No debe ser difícil representar a La Guajira en el Congreso de la República, porque somos un departamento ubicado al final de la tabla clasificatoria de los entes públicos, en cuanto a problemática social. Casi que somos los últimos en todo: en pobreza, casi a la par con la miseria generalizada; en competitividad nos codeamos con los de abajo; en los indicadores de educación a todos los niveles, todos nos pasan por encima; en salud, la cobertura es mínima y la desnutrición campea; en infraestructura vial manejamos niveles mínimos que apenas nos permiten sobrevivir, y pare de contar para no tener que llorar.

Y si echamos una mirada a nuestros gobernantes, tendremos que decir que no podemos estar orgullosos de ellos; todo lo contrario, porque si detallamos el último cuarto de siglo encontramos que más del 80 % de los gobernadores fueron a dar con sus huesos a la cárcel por mal manejo de los recursos públicos; y aún con su categoría de exconvictos, siguen apareciendo como líderes sociales poniendo y quitando candidatos para manejar el poder político. Afortunadamente, ustedes aparecen sin esa desvergonzada influencia.

Escándalo tras escándalo por el mal manejo de los recursos públicos, nos llevan a recordar algunos contratos famosos como aquel que quería expulsar el dengue, o el de la Laguna de Oxidación de Riohacha, o el del bilingüismo generalizado, o aquellos que terminaban con el hambre en La Guajira, o aquellos 300.000 millones de pesos que Nemesio repartió entre alcaldes amigos en víspera de elecciones. Tan mal estaremos que en cada estudio de la Contraloría General de la República, cuando analiza una situación general sobre contratación en el país, indefectiblemente nos ubica en los primeros lugares del despilfarro o de la corrupción, que es lo mismo. La semana pasada la Contraloría dijo que teníamos 800.000 millones de pesos en obras inconclusas. Aquí si resultamos punteros.

Por eso no debe ser difícil la gestión parlamentaria de ustedes. Ni siquiera hay que pensar en los problemas a solucionar porque los hay a montones. Solo creo que se necesitan tres cosas: la primera es tener la convicción de que solo exigiendo soluciones al ejecutivo vía directa o legislativa, se puede alcanzar el éxito. La segunda es no convertirse en instrumento del Ejecutivo, evitando caer en las trampas de la mermelada, bajo el entendido de que lo que se requiere es apuntarle a la solución de los problemas sociales de la región que se representa; y la tercera es acompañarse en la UTL de verdaderos estudiosos de nuestra problemática social que las ayude a encontrar y proponer salidas dignas. Seguro que así ganará La Guajira y ustedes ganarán el reconocimiento popular suficiente para pasar a la historia.

Solo resta decirles, como decían los marineros viejos, buen viento y buena mar. Y así lleguen vientos y nubarrones, la historia las está esperando. De ustedes, atentamente, Elimenes Bruges Guerra, guajiro de nacimiento y de corazón.