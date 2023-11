Las dos marcas de carros que se disputan el negocio de taxis nuevos en Colombia

.Publicidad.

El negocio de los carros ha perdido bastante fuerza este año. Las ventas han disminuído en diferentes segmentos. Incluso, el mercado de los taxis se ha visto afectado de manera negativa este año. Aún así, hay algunas empresas que han logrado darle la lucha a la crisis vendiendo modelos en diferentes segmentos. Este es el caso de la empresa francesa Renault, que ha logrado destacar en varios segmentos. Entre ellos se encuentra el de los taxis nuevos, e incluso, se pelea con otra marca, la cual proviene de Estados Unidos. Así va el pulso entre estas dos empresas en este sector.

Chevrolet y Renault, la marcas que se pelean el negocio de los taxis nuevos

Renault se ha convertido en una de las marcas referentes en el mercado de carros en Colombia. La empresa se ha logrado posicionar como una de las favoritas de los colombianos. Sus diferentes modelos han impactado de manera positiva este mercado y es que son vehículos de gran calidad. Quizás, es por esto mismo que en la actualidad, la marca lidera el negocio de los taxis nuevos. Si bien las ventas no han sido las mejores en lo que va del año, la empresa francesa sigue dando la pelea. En el mes de octubre, Renault logró la venta de 85 taxis nuevos. El favorito es el popular modelo Logan.

Pero la marca francesa no está sola en la carrera por ser la empresa que más vende taxis nuevos en Colombia. En segundo lugar encontramos a la popular marca de Estados Unidos, Chevrolet. Aunque no hay una cifra exacta del número de vehículos que vendieron. Esta empresa logró una participación del 20% de los taxis vendidos. Y es que, esta empresa ha tenido participación en este mercado por más de 50 años, por lo que sus modelos son populares en este segmento. Ahora bien, no se puede dejar de lado el dato de que Hyundai es una de las marcas que más ha comercializado taxis en la historia de Colombia.

