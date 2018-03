Las cuentas del domingo están claras

De pronto alguien más ya lo ha hecho, pero como no lo he visto me animé a hacer un corto pronóstico sobre los resultados del próximo domingo.

Para esto me basé en la información más acertada que tenemos a la hora de predecir elecciones, es decir, las elecciones anteriores. De modo que tomé los resultados del plebiscito sobre los acuerdos de paz del 2016 y las elecciones legislativas de 2014 más unos pequeños supuestos.

Lo primero fue asumir que este domingo se pueden esperan alrededor de 15 millones de votos. Si bien el plebiscito tuvo alrededor 13 millones de votos, es razonable esperar alrededor de 15 millones de votos para las elecciones del próximo domingo, teniendo en cuenta los 14 millones 300 mil del año 2014.

El segundo lugar, para la predicción en sí partí del resultado del plebiscito, puntualmente de los 6 431 372 votos por el no. Sobre estos votos es lógico suponer dos cosas. Primero, que casi con total seguridad irán a parar en el Centro Democrático, Cambio Radical o el Partido Conservador y segundo, que dada la estrategia de miedo que usaron aquella vez es casi idéntica la que están usando ahora con Gustavo Petro, barata pero efectiva, no es loco pensar que el número de votos suba hasta los 7 millones.

¿Para qué alcanzan 7 millones de votos en el Senado de Colombia? Fácil, para tener entre 48 y 52 curules dependiendo del total de votos. Una mayoría compacta, bien comportada y unificada.

Ahora, ¿qué pasa con los demás partidos? Al único que se le puede dar un parte de tranquilidad es al Partido Liberal. Este, aunque golpeado, cuenta con una base fiel y grande que debería darle al menos millón y medio de votos.

Ya pasando al campo de la izquierda la cosa se pone puntiaguda. Con 15 millones de votos el umbral para la personería jurídica quedaría en 450 mil votos, algo muy riesgoso para los partidos pequeños, teniendo en cuenta que Polo y Verde solo recibieron poco más de millón cien mil votos en 2014, siendo los dos únicos partidos que representan a la izquierda en esa ocasión. Si a eso le sumamos que la incursión de la lista de Petro, la de las Farc y que el liberalismo se ha vuelto un abanderado de la paz, se puede esperar que los votos de la izquierda se dispersen aún más. Entonces, cómo se dice coloquialmente, muy seguramente no haya pan para tanta gente y una o varias de estas listas pierda la personería jurídica.

Quizá lo única incógnita importante para el próximo domingo es a dónde irán a parar los votos del partido más votado en las pasadas elecciones; el partido de la U, con poco más de dos millones de votos. ¿Se repartirán entre la izquierda y sacarán adelante al Polo, al Verde o la lista de Petro? ¿Se inclinarán por el liberal? o, en cambio, ¿optarán acaso por probar suerte en Cambio Radical o el Centro Democrático? Ciertamente lo que puede pasar con la izquierda es menos predecible que con la derecha, lo que sí parece bastante claro es que en los cuatro años el próximo Congreso tendrá una minoría no cohesionada de izquierda.

Para terminar, un dato pensando en las presidenciales. Desde el final del Frente Nacional el partido más votado en las elecciones ha coincidido con el partido del próximo presidente. Siendo las únicas excepciones Belisario Betancur, en el 82, y Andrés Pastrana, en el 98. Por lo que si le creemos a la estadística, lo de mayo se resuelve este domingo.

