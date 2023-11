La razón por la que Mauricio Vélez ya no será presentador de RCN

.Publicidad.

El canal RCN cuenta con una gran variedad de programas, los cuales suman nombres de gran peso. Y es que, el canal ha buscado la manera de sumar a sus filas presentadores muy conocidos. Tal es el caso de Mañana express y Buen día colombia. En estos programas hay nombres como: Viena Ruiz, Ana Karina Soto, Carlos Marín, Sandra Vélez, Orlando Liñan, y muchos más. Y sí, hay un nombre que estaba presente en estos programas, sin embargo, con el tiempo dejó de aparecer. Se trata del reconocido Mauricio Vélez, querido presentador de RCN. Tal parece que su ausencia será permanente al frente de los programas del canal.

Mauricio Vélez ya no será más presentador de RCN, esta es la razón

De un momento a otro, Mauricio Vélez dejó de hacer parte del elenco de los programas del canal RCN. En redes muchos se empezaron a preguntar qué había ocurrido con este hombre tan querido. Se creía que el hombre estaría ausente por alguna situación personal o algo por el estilo. Recordemos que, el hombre nacido en Bogotá, hizo parte de la novela de Rigo, siendo un personaje secundario. Así que, no se podría descartar su participación como actor en algún proyecto. Sin embargo, la razón sería otra totalmente diferente. La encargada en revelar este importante dato fue la reconocida La negra candela.

Todo parece indicar que, el hombre no volverá a ser presentador de RCN. El ciclo de Mauricio Vélez con este canal habría terminado. Cuenta la mujer que el bogotano se reunió con las directivas del canal quienes le avisaron que no le renovarían el contrato. Él, como todo un señor que es, aceptó la decisión y decidió agradecer el tiempo en el que estuvo en el canal. Además, esta no sería la única persona en abandonar el canal. A Mauricio se sumaría Alejandra Serje, quien tampoco seguirá siendo parte del equipo de presentadores de RCN. Dos pérdidas inesperadas pero que seguramente el canal sabrá solventar.

