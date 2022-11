La razón por la que Colombia no podrá salir del atolladero

Por: Fernando Ruiz R |

noviembre 17, 2022

Que en Colombia hay una gran desigualdad y pobreza no es un descubrimiento, casi todo el mundo lo sabe, pero lo que la mayoría de personas no sabe es cuál es la causa; esto tiene que ver cómo se creó nuestro país desde la época de la conquista y colonia de los españoles y portugueses.

Hay diversas teorías del por qué unos países son ricos y otros son pobres, unos lo atribuyen a la posición geográfica, al clima, a la raza, etc, pero la teoría más acertada parece ser la de los especialistas que argumentan que la causa de esto tiene que ver de la manera como se crearon los países. En nuestro continente hay un muy buen ejemplo, que es comparar los Estados Unidos y Canadá con el resto de países de América Latina.

En Estados Unidos y Canadá, por sus propias circunstancias, el proceso de conquista y colonia conllevó a que se crearan lo que llaman los especialistas sociedades incluyentes, donde las instituciones políticas y económicas pusieron freno al poder de las élites y que la población en general tuviera más oportunidades de desarrollo y bienestar, dando paso a la creatividad, al bienestar económico y a lo que se llamó el “sueño Americano”, donde cualquier persona con gran creatividad y trabajo, podía alcanzar un gran bienestar económico.

En América Latina, la conquista y colonia española y portuguesa crearon sociedades excluyentes, donde el poder estaba solamente en manos de los conquistadores y sus descendientes, excluyendo de todo posibilidad de desarrollo y bienestar al resto de la población. A pesar de la independencia, esta situación la continuaron sosteniendo las élites (criollos) y sus descendientes, pues les resultaba más favorable y cómodo a sus intereses particulares, mantener estas instituciones políticas y económicas.

Algo muy interesante e ilustrativo es ver cuáles han sido los partidos que en Colombia han tenido el poder desde el año 1886, que lo podemos observar en el siguiente cuadro.

PARTIDO ORIENTACIÓN AÑOS DE GOBIERNO Liberal independiente Liberal 1 Unión Republicana Liberal y conservadora 4 Nacional Nacionalista (conservadora) 19 Conservador Conservadora 43 Liberal Liberal 44 Militar Militarista 5 Primero Colombia (Uribismo) Conservadora 8 Partido Social de Unidad Nacional (La U) Liberal 8 Centro Democrático (Uribismo) Conservadora 4 Pacto Historico Centro izquierda 3 meses

Se puede ver entonces que las élites Colombianas, en sus diferentes sectores, han gobernado a nuestro país por casi ¡136 años!, de los cuales el partido liberal y conservador han gobernado ¡ 87 años ¡el uribismo gobernó durante 12 años y por último el pacto histórico, un partido de centro izquierda y sus aliados, han gobernado por ¡3 meses!

Los indicadores sociales y económicos siempre son una medida objetiva y reflexiva de comparar las sociedades, así que en el siguiente cuadro se puede comparar los indicadores de los Estados Unidos y Canadá con relación a México y Colombia. He escogido a México porque es donde comienza América Latina, es un país grande y al igual que Estados Unidos y Canadá tiene todo lo necesario para ser un país rico y desarrollado y no como lo es un país pobre y atrasado. El cuadro muestra algunos de los indicadores sociales y económicos más relevantes.

INDICADORES EN EL AÑO 2021 PAÍSES PIB (miles de millones de dólares) PIB per cápita (en dólares) Desigualdad (coeficiente de Gini) Pobreza Colombia 314 6.131 54,2 55,90% México 1.298 9.926 45,4 (2020) 52,80% Estados Unidos 23.000 69.287 41,5 (2019) 11,60% Canadá 1.991 52.051 33,3 (año 2017) 9,4% (2020)

Se puede observar que en cuanto al PIB, Canadá y México están muy lejos del PIB de Estados Unidos y Colombia lejísimos. El PIB per cápita de Estados Unidos y Canadá es similar, pero los de México y Colombia están muy lejos de los dos anteriores. En el coeficiente de desigualdad, Canadá es el mejor, México y Estados Unidos lo tienen similar y Colombia es el más alto de todos. El índice de pobreza de México y Colombia es altísimo en comparación con los de Estados Unidos y Canadá.

Las conclusiones son evidentes: Estados Unidos y Canadá, donde las instituciones políticas y económicas son incluyentes han dado muchísimo mejores resultados, que las de México y Colombia con instituciones excluyentes.

Colombia como lo vimos en el primer, cuadro ha sido gobernada durante 136 años por élites de orientación liberal y conservadora, que crearon una sociedad excluyente, con un sistema capitalista endeble, subdesarrollado y dependiente, que ha dado como resultado la gran desigualdad y pobreza en que vivimos. Por supuesto que estas élites sí han realizado cosas para las clases populares, no es que no hayan hecho nada, pero estas acciones no han sido suficientes, porque las instituciones, están hechas de tal medida, que favorecen los intereses de la minoría y no de la mayoría.

Las instituciones políticas y económicas que se crearon desde la independencia y la colonia en América Latina, estaban y están hechas para favorecer a una minoría de la población, es así que en Colombia, según las estadísticas de los especialistas el 10% de la población posee entre el 70% y el 80% de la riqueza, mientras que el 50%, apenas posee cerca del 1%.

Entonces revertir esta situación de tantísimos años es muy difícil para cualquier gobierno, sea de izquierda, de centro ó de la derecha progresista, pero se debe tratar de hacer, porque el camino de la violencia ha demostrado hasta la saciedad que no funciona y que crea una situación aún peor que la que afrontamos.