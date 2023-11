La llave de Fico cuando la crisis de Hidroituango será el nuevo gerente de EPM

.Publicidad.

Cuando las caudalosas aguas del Cauca taparon con troncos y piedras los túneles de desviación del río para construir la represa más grande del país, Jhon Alberto Maya Salazar era Vicepresidente de Gestión de Negocios de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) y el acalde de Medellín, era el nuevamente electo Federico, Fico, Gutiérrez.

En ese momento, EPM tenía como gerente general a Jorge Londoño de la Cuesta, y el alcalde Federico, político en ejercicio y el técnico Maya Salazar empezaron a verse más seguido, pues en manos de ellos estaba liderar el proceso para tratar de arreglar el desastre causado por el río o por acciones u omisiones denunciadas posteriormente por el siguiente alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Aparte de atender la contingencia técnica y compartir decisiones como la de inundar la casa de máquinas que tenía una inversión de 9 billones de pesos, a Jhon Alberto Maya Salazar, le tocó lidiar con temas políticos, contractuales, aseguradoras, reaseguradoras, contratistas, medios y obviamente, todos los organismos de control, entre ellos, la Contraloría que abrió un proceso de responsabilidad fiscal a cerca de 20 personas presuntamente responsables de generar un daño patrimonial al Estado estimado en cerca de 4 billones de pesos.

Días de 36 horas vivió Maya Salazar, uno de los vinculados por la Contraloría al proceso que, según el fallo inicial del 3 de septiembre de 2021 y confirmado en segunda instancia el 25 de noviembre de 2021, a través de una sucesión de hechos concatenados y resultado de haber tomado decisiones improvisadas, omitieron el principio de planeación y comprometieron los recursos del erario.

Los vinculados al proceso de responsabilidad fiscal como Maya Salazar, entre otros, quedaron con bienes embargados y posteriormente, el acuerdo al que llegaron EPM con la aseguradora Mapfre, que incluyó el monto determinado por la Contraloría como daño y lo pagó, salvó a quien ahora ha sido bendecido por el alcalde electo, Federico Gutiérrez como el próximo gerente de EPM, una de las empresas más grandes del país.

No puedo estar más emocionado al sentir este gran recibimiento en @epmestamosahi !

Empresa a la que quiero y respeto.

Y feliz de anunciar como nuevo Gerente de la Empresa a Jhon Maya. Alguien de la casa, de toda la vida de EPM.

🙏🏻 pic.twitter.com/WIaVtASIsq — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 15, 2023

La aseguradora Mapfre hizo el último pago de la totalidad de los daños el 25 de enero de 2022 y el 27 de enero de 2022, la contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory, mediante el Auto 0104 declaró la reparación integral del daño por pago total y tomó otras decisiones como no enviar a cobro coactivo, levantar las medidas cautelares y no realizar el trámite de registro de fallo de responsabilidad fiscal.

Todas estas vicisitudes del proyecto de generación de energía eléctrica, Hidroituango, han marcado la vida del ingeniero Jhon Alberto Maya Salazar, quien a partir del 1 de enero de 2024, asumirá como gerente general de Empresas Públicas y han dividido a los ciudadanos de la capital antioqueña en torno al pasado, presente y futuro de la represa que todavía tiene pendiente la construcción de cuatro turbinas más.

Federico Gutiérrez con John Maya

Para el alcalde electo, Federico Gutiérrez, nombrar a Maya Salazar en la gerencia de EPM, además de viejo conocido de duras batallas derivadas de una obra faraónica, esta designación representa la recuperación del carácter técnico de EPM.

A las 10 am estaré en @EPMestamosahi anunciando el nombre de quien será su nuevo Gerente.

Fiel a mi pensamiento y a lo que me comprometí en campaña, recuperaremos el carácter técnico de la empresa.

Volverá el respeto por los trabajadores de toda la vida y mejoraremos la… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 15, 2023

Uno de los sindicatos de la Empresa acogió la invitación del Alcalde electo en vísperas de una anunciada temporada seca por efectos del fenómeno de El Niño.

Celebramos el nombramiento de John Maya, como nuevo gerente de @EPMestamosahi a partir del 2024. Un hombre con carácter técnico, con el ADN de EPM y que trabajará por el renacer de la empresa.

Gracias @FicoGutierrez por defender la empresa con este nombramiento. pic.twitter.com/bz7ozC3ZuN — Sinpro Sindicato (@SinproColombia) November 15, 2023

