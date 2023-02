El aterrizaje de los chinos en Hidroituango de la mano de Daniel Quintero

.Publicidad.

Cuando la prueba de encendido de la primera turbina de Hidroituango resultó exitosa, el alcalde Medellín, Daniel Quintero, presentó el hecho como un logro de su administración y la celebración fue con el presidente Gustavo Petro abordo. Con anterioridad había ocupado una silla de honor en la conferencia de prensa ofrecida por la Contraloría General de la República para anunciar la recuperación, por vía de resarcimiento, de más de $ 4 billones, valor tasado por el detrimento patrimonial generado cuando la hidroeléctrica estuvo a punto de colapsar en 2018.

Como entre los cobijados por el fallo estaba la aseguradora Sura, en calidad de tercero civilmente responsable, Quintero aprovechó la ocasión para achacarle responsabilidades al Grupo Empresarial Antioqueño, el más fuerte de sus contradictores.

Aunque Quintero se ha declarado públicamente como “denunciante” de lo que Ocurría en Hidroituango y como “salvador del proyecto, lo cierto es que él no existía en el escenario político en 2017, cuando el entonces controlar Edgardo Maya Villazón dirigió su mirada sobre Hidroituango para investigar de oficio problemas ambientales generados por fallas en la construcción. Tampoco era alcalde el miércoles 9 de enero de 2019, cuando el representante legal de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados le pidió a la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba que ejerciera un control excepcional en relación con las causas ocultas de la contingencia.

Ahora Quintero no ha escapado al escrutinio de los órganos de control por sus actuaciones como presidente de la junta directiva de EPM, responsable del complejo de generación eléctrica.

Está vigente una indagación en contra suya porque la ausencia de seguros que hubiesen amparado los riesgos del encendido del proyecto. Aunque no hay proceso en firme sobre el tema, también son seguidos de cerca los pasos que ha dado para que sean los chinos quienes obtengan las mayores puntuaciones en la precalificación de firmas con opción para construir la última fase de la hidroeléctrica. y sean unos actores claves en la segunda etapa de esta mega obra.

El asunto no tendría nada de particular en el amplio y complejo universo de negocios en el mercado de la generación eléctrica, si no fuera por las serias dudas que se ciernen sobre la calidad de los proponentes que entran a escena.

Desde el comienzo de su mandato, el alcalde Daniel Quintero Calle había dejado ver, a manera de asomo, la posibilidad de vincular a los chinos al negocio. Una de las primeras organizaciones en reaccionar frente a esa posibilidad fue la Veeduría ciudadana Todos Por Medellín. En noviembre de 2021, la economista Piedad Restrepo, vocera de la organización, le preguntó formalmente a Daniel Arango Ángel, vicepresidente de Negocios de EPM, por el sustento real de la versión.

Arango era el destinatario de la solicitud porque fue él quien, el 16 de junio de 2020, presentó en el Comité de Contratación de EPM, integrado por Gabriel Jaime Betancur Mesa y William Giraldo Giménez, una propuesta denominada “de acompañamiento técnico en el proyecto Ituango” por parte de la empresa China Three Gorges Corporation (CTGC).

Para entonces ya había sido firmado un acuerdo de confidencialidad que habilitaba a la firma china para visitar el proyecto y obtener información técnica detallada sobre él. En septiembre de 2021, EPM informó sobre la visita al proyecto Hidroituango de ocho empresas constructoras, entre ellas Sinohydro y Power China International Group LTD, como parte del estudio de mercado para encontrar al contratista que pudiera sustituir al consorcio CCC Ituango, en caso de que éste resultara inhabilidad a la luz del proceso adelantado por la Contraloría.

El octubre de 2021, el gerente de Hidroituango, Javier Darío Toro, mediante una comunicación rotulada como “Alerta Temprana Incumplimiento de obligaciones del contrato BOOMT y administración de la licencia ambiental” solicitó al gerente de EPM, Jorge Carrillo Cardoso, información sobre la suscripción del acompañamiento técnico de la CTGC y sobre las relaciones entre esta empresa con las empresas chinas con la cuales se adelantaban contactos.

Varias preguntas que hasta el momento no han tenido una respuesta clara quedaron sobre la mesa. ¿El ofrecimiento la empresa CTGC fue planteado como una asesoría gratuita o como una consultoría remunerada planteada por EPM? ¿Existía un convenio de cooperación técnica suscrito entre Colombia y China, caso de que la asesoría fuera gratuita? ¿Qué papel jugaron la Cancillería y la Embajada colombiana en Pekín? Si se trataba de una consultoría remunerada, ¿cuáles serían los precios?

Como en lo nueva cultura corporativa de EPM parece haber sido permeada por la práctica de los negocios a dedo, para varios de los críticos de Quintero no sería extraña la presencia de firmas chinas sin que exista una pluralidad de oferentes o alguna forma similar a un concurso licitatorio. Sin embargo, sus directivos insisten en que se ha dado un proceso serio y riguroso de precalificación

Power China, que parece la firma con mayor opción, no tiene en verdad los mejores antecedentes. Ha enfrentado millonarios pleitos por incumplimientos en países de África, Asia y América Latina. Su filial Sinohydro Corporation Limited, que quedaría a cargo de la fase final de las obras en Hidroituango, no es recordada gratamente en Ecuador. Allí, según autoridades del sector energético, dejó manga por hombro una hidroeléctrica sobre el río Coca, en la amazonia,, proyectada para abastecer el 35 por ciento del mercado nacional.

Si es elegida finalmente, el reto de la firma oriental es enorme porque los obstáculos geológicos que ofrece el área de influencia de Hidroituango son similares a los que se encuentran en las márgenes del río Coca. El cuento chino entonces está resultando real y representa un nuevo capítulo en la toma hostil, como la denominan algunos, de EPM por parte de la Alcaldía de Medellín.

“Daniel Quintero hizo campaña con la desgracia de Hidroituango”, sentencia Olga Lucía Arango, presidenta de la organización de base que agrupa a los trabajadores profesionales de Empresas Públicas de Medellín. Ahora, al desplegar esa especie de toma hostil, parece estar poniendo en entredicho la rica tradición corporativa que alguna la situó como la segunda empresa más importante del país en activos, después de Ecopetrol.

