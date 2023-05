La leyenda de la salsa Willy García en la era de "Cambios"

Por: Fabio Larrahondo Viáfara |

mayo 12, 2023

Escribir sobre Willy García tiene su complique, porque se corre el riesgo de hacer una cadena de adjetivos que empalague al momento de destacarlo como persona, como músico y sus producciones, entre ellas “Cambios”, cuyos sencillos han comenzado a sonar con bastante aceptación, tanto en Colombia, como en otras latitudes.

A esta nueva producción le he seguido la huella, aunque les confieso que no desde la matriz, como sí lo hice con “Siendo yo”, álbum que tuve oportunidad de escuchar con el propio Willy al lado desde su computador de confianza. En esta ocasión a “Cambios” lo he seguido por YouTube y otras plataformas.

Sin duda que “Cambios” se trata de una propuesta que trae sus propias tendencias, entonaciones y hasta la forma de expresar los sentimientos contenidos. Lo conforman 9 canciones escritas por Willy García y los arreglos en conjunto con su partner musical, Oscar Iván Lozano, bastante conocido como ”Oilo”, un talentoso que marca huella.

Acogiendo los canales de distribución, circulación y exposición, la nueva producción se fue a conquistar desde las plataformas YouTube, Music, Neezler y Spotify, en todas alcanza amplio reconocimiento.

La irrupción en el mercado ha sido por singles (sencillos), incluyendo el acompañamiento con sus videos. Los que he visto son minimalistas, creativos y sin exageraciones, ni con mensajes dañinos para nadie. Una serie de presentaciones también han sido vitrinas propicias; por ejemplo, ya lo escucharon en vivo en Sídney y Melbourne, en la lejana y prometedora Australia, a la que llegó luego de trasegar día y medio por aeropuertos.

De las 9 canciones que conforman el álbum en referencia, dos rompen con la secuela y obligan a encontrarse con Willy García en otros planos diferentes a la salsa; lo escuchamos en plan de bolero, con “Amor, me rindo”, y en currulao con “Lola”. Pienso que este último no podía faltar en un artista enamorado y fiel a sus ancestros del Pacífico, donde las olas irrumpen el alma del manglar.

El título del álbum es muy apropiado para la coyuntura social y política que viven Colombia y gran parte de América del Sur. Claro que “Cambios”, en este caso, no hace referencia a ese tipo de escenarios, sino a sentimientos expresados en composiciones cargadas de intimidades, saudades, anhelos y ganas de romper silencios y hasta dejar que broten reconocimientos.

Todo esto que les expreso queda muy claro en “Amor, me rindo” (La coma en Amor… es mía. El título original no la incluye). Observen y deléitense con este aparte de su letra:

“Hoy me hiciste mucha falta amor que hasta la noche extraña tu calor el lucero aquel nunca volvió y me dijo que su luz fue por los dos. Amor me rindo, no me hagas más sufrir por ti, te necesito sé que fallé, ganaste tú, te felicito ya no juguemos al olvido, vuelve pronto. Amor me rindo, era mentira de que yo podía olvidarte malditos celos me obligaron a fallarte ya tú conoces este tonto, ya regresa…”.

Un balance y una súplica que se aleja del machismo, aunque no cae en posiciones lastimeras. Todo acompañado de arreglos musicales para llevar el bailador a la pista.

Nada al azar

Willy García es de aquellos que no dejan nada al azar, su accionar obedece a la planificación y a un constante aprendizaje. Viene de una escuela muy exigente, como lo fue el maestro Jairo Varela, con quien compartió largo tiempo en el Grupo Niche, donde se metió de lleno en aquello que significa profesionalismo extremo.

Le gusta rodearse de los mejores, por eso, además de “Oilo”, en “Cambios” cuenta con la participación de caballos como lo son Isidro Infante, Ramón Sánchez, Efraín Dávila y Chucho Ramírez, a quienes hace sus merecidos reconocimientos al hablar de su nueva producción.

Y como se trata de no dejar nada al azar, en esta oportunidad la fotografía principal es autoría de Evans Daza, creativo que participó en el equipo que hizo un posters de James Bond: El agente 007, lo cual me sirve para resumir su talento en ese tipo de producciones se raya con la perfección del producto buscado.

Hablando de no dejar nada al azar, es fácil imaginar las largas y extenuantes jornadas en diversos estudios de grabación y luego la tarea de unificación de todo el producto… En esas entradas al estudio, lo mismo que en el proceso final, lo menos que interesa es si es de día o de noche.

Ya que mencioné a Willy García en su etapa con el Grupo Niche, también es válido destacar que dejó huellas… y bien profundas… en la “Suprema Corte” y con “Son de Cali” al lado de Javier Vásquez, a quien siempre recuerda desde lo positivo y la creatividad musical. Allí había un complemento y casi un duelo de voces muy interesantes.

Con “Cambios” aflora un artista muy completo y que, sin renunciar a sus esencias, va más allá de las fronteras y por eso en lanzamiento de sus sencillos se habla de propuestas para el público anglo, para el público de Estados Unidos y Canadá, para los latinos y, en general, se tiene la audiencia potencial debidamente segmentada.

