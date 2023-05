¿Tiene que superar a Piqué? La nueva canción de Shakira que sorprendió a todos

.Publicidad.

Si hay un tema del que se ha hablado en lo que va del año, ese es la relación de Shakira y Piqué. Y no precisamente porque estén juntos, todo lo contrario; la gran cantidad de noticias que han surgido, han estado relacionadas con lo que ha sucedido entre ambos tras terminar su relación. Han sido varios meses llenos de indirectas, problemas legales y mucha presión por parte de los medios que quieren saber todo al respecto. Ambos han sabido sacarle provecho a la situación para monetizar.

Por parte de Gerard Piqué, creó una nueva liga de fútbol, la cual ha sido sumamente popular a nivel internacional. Sin embargo, la cantante también ha logrado facturar bastante tras terminar la relación. Con 3 canciones en las que se habla sobre los sucedido, Shakira se desahogó como nunca por el dolor que le causó toda esta ruptura, aparte, pudo ganar buen dinero con todo esto. Pero parece que esta etapa de duelo y tusa, ha terminado para la barranquillera, que estrenó una nueva canción.

Esta tiene por nombre 'Acróstico' y para sorpresa de todos, no tiene conexión alguna con sus canciones anteriores. Esta nueva producción, no contiene alguna indirecta en contra de Piqué, en esta ocasión, Shakira decidió realizar una canción dedicada para sus hijos, con una letra más profunda. Ahora, la letra de la mujer está llena de un mensaje más dulce y de igual manera, busca dejarles una reflexión. Sin duda alguna, la barranquillera sorprendió a todos con estos y queda la pregunta ¿Ya superó a su ex?.

