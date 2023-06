La "infidelidad" por la que Jenn Muriel decidió botar a Yeferson Cossio

La influencer aseguró que aunque no se encontraban en el mejor momento de la relación, aún eran pareja cuando el paisa decidió meterse con otra persona

Uno de los influencers más reconocidos de Colombia es Yeferson Cossio, el paisa se ha construido una exitosa carrera en las redes sociales. Sin embargo, en su vida no todo han sido elogios y buenos comentarios, pues en distintas ocasiones ha protagonizado distintos escándalos, incluso amorosos.

El paisa estuvo en una relación de aproximadamente 10 años con, la también creadora de contenido, Jenn Muriel. Aunque el anunció de su separación fue muy sutil, nunca se conocieron las causas reales. Meses después las reacciones de sus seguidores comenzaron a surgir con la confirmación de que Cossio estaba en una nueva relación.

Los dos influencers han seguido con sus vidas y caminos profesionales separados, cada uno creciendo en redes sociales. Recientemente, Jenn Muriel estuvo como invitada en el programa del creador de contenido venezolano ‘La Divaza’.

En este espacio, la paisa explicó los verdaderos motivos que los llevaron a terminar la larga relación. De acuerdo a lo que contó, todo fue gracias a un beso que el influencer se dio cuando era pareja de ella.

“Fue un escándalo porque salió un video, el escándalo fue que él estaba besándose con otra persona (…) estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran diez años (…) me dolió. Sin embargo, después de eso yo intenté arreglarlo”, dijo Jenn Muriel.

A ese último detalles, la influencer aseguró que no hubo solución porque aunque Yeferson Cossio intentaba llegar a acuerdo, ella ya no estaba dispuesta a negarse a sí misma

“Ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba como ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder como a esperar a que él hiciera sus cosas”, dijo Jenn.