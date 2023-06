El Tino Asprilla se 'hartó' de sus compañeros de ESPN y lanzó amenaza en vivo

.Publicidad.

Después del retiro, el Tino Asprilla ha sabido mantenerse vigente apareciendo en los programas deportivos de ESPN. Si hay alguien que tenga la experiencia para hablar sobre el deporte rey, es él; estuvo activo como jugador profesional durante más de 15 años. Sin embargo, el exfutbolista había estado ausente de los sets en los últimos días; y tras su regreso, este 5 de junio, dejó a sus compañeros con la boca abierta después de lanzar una dura amenaza, que ninguno esperaba.

Y es que mientras todos en el set estaban discutiendo la reciente convocatoria de la selección Colombia para los partidos amistosos contra Irak y Alemania, el Tino Asprilla, sin avisar, aseguró que se iba del programa. "Me voy" dijo en plena emisión, lo que causó la sorpresa de todos su colegas del set, que inmediatamente se callaron y le prestaron atención al exdelantero.

-Publicidad.-

| Vea también: ¿Comienza la guerra de medios? El periodista de Caracol que trató de 'ladrón' a uno de Win Sports

Seguido a esto, el exgoledor de la selección Colombia volvió a sentenciar: "Me voy porque ustedes no me dejan hablar", y sus compañeros no podían creer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al ver la reacción de sus colegas, el panelista confirmó que estaba jugando y que todo era una broma, comentario que regresó la calma al set de ESPN.

Publicidad.