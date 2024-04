El protagonista de Tentaciones que reveló el duro momento que vive por la falta de trabajo 

.Publicidad.

Actores con largas hojas de vida en Colombia, hay muchos. Sin embargo, parece que ahora es más difícil encontrarlos en las nuevas producciones. Muchos de ellos han sido relegados por los nuevos talentos, o simplemente, no hay cabida para estas viejas glorias. Algo que ha afectado a un sin fin de talentosas artistas que hoy en día manifiestan el mal momento que viven. Hace un tiempo lo vimos con Kepa Amuchastegui, quien gracias al Canal RCN volvió a la actuación en Rojo Carmesí. Pero ahora quien vive este mal momento es Diego León Hoyos. Seguramente muchos lo recuerden por su papel en Tentaciones.

Diego León Hoyos, el actor de tentaciones que pasa un momento duro en su carrera

No es un secreto que hoy en día, hay un gran número de actores en el país. Esto no es todo, pues con las nuevas dinámicas de consumo, muchos de los proyectos que se estrenan tienen una corta duración. Algo que en el pasado no sucedía y que le daba la oportunidad a los actores, poder vivir un largo tiempo de una sola producción. Todos estos factores y más, han hecho que muchos artistas se vean afectados. Este es el caso de Diego León Hoyos, quien hoy sufre por las pocas oportunidades de trabajo que hay. Fue el mismo actor quien dio a conocer esto recientemente en entrevista en Café Picante de Antonio Morales.

Diego León Hoyos en la novela Tentaciones

Allí, relató la triste realidad que vive hoy en día como actor. Esta crisis habría iniciado durante la pandemia. Desde entonces, encontrar trabajo para él ha sido muy difícil. En las ocasiones que lo han llamado, es únicamente para papeles muy particulares, comentó él. Durante la entrevista, el mismo actor de Tentaciones reveló que solo lo llaman para hacer papeles de gnomo o de bruja. Esto es algo que lo ha afectado y cómo no, si Diego León Hoyos ha sido partícipe de grandes producciones. Verse ahora en esta situación, sería igual de difícil para cualquiera.

Eso sí, el actor de Tentaciones no se deja caer y ya prepara un proyecto. Se espera que al teatro llegue un monólogo que ha preparado él mismo. Una nueva oportunidad que tiene Diego León Hoyos para demostrar que en él, aún hay bastante talento.

