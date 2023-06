¿La negó en vivo? El feo gesto de Daniel Arenas con el que insinuó que terminó con Daniela Álvarez

Parece que los problemas entre la exreina y el actor no terminan. Después de meses de no ser vistos juntos, Arenas le dio una cachetada de indiferencia

Uno de los romances más comentados en los últimos meses es el de la exreina Daniela Álvarez y el actor Daniel Arenas, después de que en el programa ‘Hoy día’ de Telemundo, besara en la boca a su compañera Adamari López. Luego de la situación que generó cientos de críticas, el también presentador se disculpó públicamente con Daniela.

Desde entonces la relación de Arenas y Álvarez quedó en el ‘limbo’ y aunque nunca se confirmó una separación, llevan meses sin ser vistos juntos. Recientemente, el bumangués habría confirmado de una vez por todas que está soltero.

En medio del programa para el cual Daniel Arenas trabaja, un invitado solicitó a las personas en el set que indicaran quienes tenían pareja. Sin dudarlo, el novio de la actriz Carmen Villalobos levantó su mano, Frederick Oldenburg y algunas de las otras presentadoras también indicaron que se encontraban en una relación.

Contrario a lo que muchos pensarían, a Daniel Arenas se le vio cierto gesto de incomodidad en el rostro y estuvo inerte ante la pregunta del invitado, simplemente sonrío mientras sus compañeros alzaban la mano. Muchos de los seguidores de la parejita tomaron esta simple acción como la confirmación definitiva de que su romance con Daniela Álvarez llegó a su fin.

Tras la publicación, que dejó en evidencia el fin de la escandalosa relación, en las redes sociales del programa algunos de los seguidores de la pareja reaccionaron: “Y la novia de Daniel que pasó? Ya sabía que no duraría mucho tiempo”, “Arenas no levantó la mano ósea ya no está con Daniela después del beso con a Damaris”, “Lo único bueno de esa parla es que ya definitivamente Daniela ya no está con Daniel”, “Daniel ya no tiene pareja”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.