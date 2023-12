La debacle de Metrocali que le deja Jorge Iván Ospina al alcalde Eder

Por: Leónidas Aragón |

diciembre 23, 2023

Es lamentable el detrimento patrimonial de Metro Cali, entidad que pasó de tener 450 mil usuarios antes del estallido social, a 150 mil casi por dos años después del estallido; las estadísticas del recaudo se volvieron muy sospechosas, pues reflejaban mucha horizontalidad, sin casi picos de uso de frecuencia. Esta denuncia fue hecha por los concejales Roberto Ortiz (De manera abierta el concejal Roberto Ortiz se enfrentó contra el concejal Arroyave por el mal manejo de Metro Cali).

Ana Erazo, el representante a la Cámara Cristian Garcés y el exsenador Alexander López; ante tales presiones la entidad empezó a subir el recaudo de pasajeros hasta un pico de 270 mil usuarios, además porque también debían matizar el cierre de año por cambio de alcaldía.

Los años dorados de Metro Cali empezaron a oscurecerse desde la primera administración del alcalde Ospina; pues este nombró como presidente a su discípulo Luis Eduardo Barrera, quien antes de terminar su periodo desapareció con 6 mil millones de pesos.

Metro Cali es un coctel toxico para la ciudadanía caleña y un paraíso para los que se creen dueños de lo ajeno. En esta gobernanza los socios privados y los funcionarios corruptos son los que ganan y el Estado Distrital es el que pierde.

En violación a la soberanía financiera de Metro Cali, el recaudo de esta entidad estatal pasó a estar en manos de un tercero llamado UTRYT que, siendo un único oferente, ganó la licitación mediante una dudosa acción de tutela; además del recaudo, esta Unión Temporal pasó a convertirse en el amo y dueño de las estaciones y terminales, manejando la comercialización de las mismas, hasta tener el dominio la seguridad, el aseo, y mantenimiento. Reflejado en poco aseo, poca seguridad y poco mantenimiento.

Al inicio de la operación del sistema había uno dos vigilantes por terminal y estación, luego los retiraron y cubrieron el sistema solo con cámaras, que con el pasar de los años se volvieron obsoletas, afectando la seguridad de los usuarios, el acervo probatorio de los órganos de justicia y propiciando una alta evasión de pasajeros. En varias oportunidades, mediante la modalidad de convenios, Metro Cali le ha pagado a la policía por la seguridad del sistema, y a mediados de esta vigencia, generó un contrato con una empresa de seguridad privada, asumiendo el costo, el cual debe de estar a cargo de la UTRYT.

Los Sistemas Integrados de Trasporte en cualquier lugar del planeta, en cada estación o terminal, tienen varias máquinas sofisticadas de venta de pasajes, además de taquilleras y asesores para dar soporte a los usuarios, caso contrario ocurre en Cali con la UTRYT; pues no hacen renovación tecnológica de las máquinas de recaudo y generalmente tienen una maquina obsoleta por estación, sumado a ello el procedimiento de la devolución de dinero cuando la maquina falla, es casi imposible para un usuario. Por muchos años los órganos de control han sido ciegos ante estos abusos a la ciudadanía.

En la administración Ospina, Metro Cali es una entidad al servicio de Juan Carlos Junca; a pesar de que ella es presidida por Óscar Ortiz como presidente y Juan Carlos Echeverri como vicepresidente., el alcalde de Cali decidió que los altos negocios del sistema de movilidad pública estuvieran manejados por una persona partícipe con Emilio Tapia del Carrusel de la Contratación.

Dicho personaje es como el rey midas, pues en todo contrato del Estado ve un negocio de comisión por éxito. Él es el esposo de Diana Muñoz, actual gerente del proyecto San Fernando cuyo manejo de inversión es de 75 mil millones de pesos, además de ser Diana la mejor amiga de Marcela Patiño, exesposa del actual alcalde de Cali, ambos son fichas directas de la misma Marcela.

El estallido social fue la gran lotería para la visión de riqueza de los dos Juancas: Junca y Echeverri, en ese río revuelto hicieron de esa entidad la caja monetaria en efectivo que daría un gana gana para todos sus socios, pues detectaron el negocio oculto de la UTRYT, la cual no reporta en línea instantánea cada pasajero ingresado; además de no consignar diariamente la cantidad de dinero por ingresos de usuarios que hacen uso del sistema, a pesar que las cláusulas de los contratos con dicha entidad recaudadora establece que debe de efectuarse consignación diaria.

Nunca el sistema de recaudo volvió a reportar los 450 mil usuarios o una cifra cercana a esta desde el momento en que la economía y la movilidad de la ciudad se normalizó. Ante estos tipos de presuntas anomalías, es un hecho dudoso que la Junta Directiva de Metro Cali esté muy obnubilada con estas rarezas pues dicha junta es presidida por Fulvio Leonardo Soto (Cuestionado gerente de EMCALI por varios casos de presunta corrupción) uno de los mejores amigos del mismísimo Junca; ambos son tan buenos socios, que es Junca quien maneja contratación secreta con empresas fachada en EMCALI y la Dirección de Hacienda.

La baja cifra del recaudo no corresponde con la realidad en el uso del sistema; pues diariamente y desde que se normalizó la ciudad, las flotas de buses se ven repletas de usuarios, e incluso los usuarios se quejan por la falta de buses, y por la poca venta de tarjetas y también porque se ven obligados a comprar pasajes a sospechosos vendedores que están al lado de las taquillas.

Genera dudas el hecho de que los órganos de control nunca hayan investigado la poca venta de tarjetas de pasajes desde el inicio de esta administración y las tarjetas de ingreso ilimitado que poseen los vendedores ambulantes.

No es de extrañar que el ataque del estallido social de la ciudadanía caleña, en más de un 90% contra el sistema MIO de Metro Cali, se hizo por la prestación del pésimo servicio de la flota de buses y de su infraestructura. Podemos tomar como ejemplo actual la paralización del transporte de cable elevado por casi 6 meses, y por la renovación en la operación del mismo cable, llena de fallos en la operación o anomalías en la infraestructura; denuncia hecha por Alexander Guerrero y los trabajadores del MioCable.

Juan Carlos Junca Salas se jacta de tener contactos internacionales para crear altas operaciones financieras sin dejar rastro alguno, pues dice haber aprendido a generar inmensos movimientos financieros desde que fue empleado del JPMorgan Bank.

Dado su alto perfil ha representado por debajo de la mesa en dos oportunidades a Metro Cali ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitando un préstamo de 100 millones de dólares para el Distrito de Cali.

En esta administración ha llevado la batuta que dirige a Metro Cali, dando órdenes y reprimendas a su cuerpo directivo y generando un evidente maltrato a los prestadores del servicio PS, que se niegan a ejecutar sus órdenes, ya que ellos aducen que él no está legalmente en la planta de mando; que estuvo oculto dirigiendo el empalme, que dirige la contratación con su socio Juan Carlos Echeverri, que no firma un solo documento (y aunque prácticamente toda la alta contratación es determinada por él o pasa por sus retinas, no toca un órgano con sus manos, aunque toca con su batuta toda la orquesta, y sólo le rinde cuentas al alcalde y al concejal Fabio Arroyave).

Siendo presidente del Concejo del Distrito de Cali, Fabio Arroyave, en consonancia con las mayorías del mismo Consejo, aprobó un billón trecientos mil millones de pesos del recaudo futuro de la sobretasa a la gasolina para la compra de flota, tecnología y operación del sistema, proyecto que era encabezado por Juan Carlos Junca, y sobre el cual este elaboró un contrato llamado A4 para manejar

estos recursos en varias fases; pero dichos recursos fueron frustrados gracias a la presión del equipo de campaña del alcalde Eder, sobre todo en la compra de flota que era liderada por Juan Carlos Echeverri, por un valor de 300 mil millones de pesos.

Ante el libro de la ética o libro blanco, es inaudito que los órganos de control no actúen de manera asertiva y evidencien directamente la contratación con presuntas irregularidades, y además que solo se vayan a las formas presupuestales, y no a la ejecución física de los contratos, ni a los patrimonios de los ejecutores, ni a su familia o seres queridos.

Posiblemente, ante esta situación, el presidente Gustavo Petro propuso la construcción de un sistema de Metro subterráneo para Cali.

Titánica tarea tiene el alcalde entrante Alejandro Eder para elaborar una reingeniería en la movilidad pública, eficiente y pulcra para los caleños; pues su libro blanco dejó de serlo, ya que aquí se presume muy manchado.