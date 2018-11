Tras la formalización de las ventas ambulantes en el MIO, continúan los problemas

Se han conocido varios casos de falsificación, préstamo e incluso alquiler de los chalecos de acreditación que Metrocali dio a los vendedores ambulantes. Aunque la entidad y la Policía saben de los hechos, los participantes del programa esperan que el actuar y el control por parte de ambos entes sea suficiente.

Con un 75% de la población total de vendedores ambulantes que trabaja en el MIO, comenzó un nuevo proyecto para legalizar las ventas dentro del masivo. Bendición para muchos, incomodidad y mala percepción para otros. Lo cierto es que usuarios, vendedores y conductores piden mayor control por parte de Metrocali.

Domingo, tres de la tarde, estación Unidad Deportiva. La afluencia de pasajeros era bastante alta, muchos se dirigían tranquilos a sus destinos, otros, por el contrario, eran detenidos por dos unidades del Ejército Nacional que se encontraban dentro de la estación. La gran mayoría solo subía y bajaba de los buses del masivo, sin embargo, mientras para algunos pasajeros transcurría un día normal de descanso, para otros era uno más de trabajo, de “rebusque” dentro del MIO. Esos “algunos” son aproximadamente 15 vendedores ambulantes que, a simple vista, se alcanzan a divisar entre los pasajeros.

El fenómeno de las ventas ambulantes en la ciudad de Cali no es nuevo, sin embargo, esta actividad dentro del masivo es, relativamente, reciente. Se ha convertido en una forma de trabajo para muchas familias y, claro está, para muchos de los venezolanos que han llegado a Cali. En un principio, este tipo de ventas dentro del sistema estaban prohibidas, si bien esto era así, debido a la creciente cantidad de personas ejerciendo esta actividad en el medio de transporte, Metrocali decidió legalizarlas y crear un programa en el que esta población esté regulada, pague seguridad social y cumpla con una serie de requisitos para poder ejercer su labor.

Actualmente, según Metrocali, hay 583 vendedores adscritos al programa, es decir, que tienen el aval para realizar su labor dentro del sistema. Los avalados por la entidad encargada del MIO portan chaleco azul y carné.

Nicolás Orejuela, gerente de Metrocali, comenta que “este programa abre la puerta para que estas personas accedan a una amplia oferta de servicios institucionales que brindan las diferentes dependencias de la Alcaldía, con el objetivo de que puedan surgir como emprendedores o pequeños empresarios y salgan de la informalidad, liberando el espacio público del MIO”.

Por su parte, Carlos Mendoza, coordinador del Programa de Fortalecimiento Social y Empresarial de Vendedores informales de Metrocali, afirma que, “el objetivo es brindar oportunidades a los vendedores informales para que en un mediano plazo y a futuro puedan tener otro tipo de actividades económicas diferentes a la venta informal dentro del transporte público, en el marco de esta etapa de la dignificación de vendedores, obviamente está esta formación académica avanzada con la Secretaría de Educación de Cali”.

“Como apoyo estratégico se va a vincular a esta población para que tenga su ruta de atención en educación formal para adultos, hay mucha gente que no ha terminado su primaria y desde la Secretaría y Metrocali, pensamos que era pertinente reunirlos en las instituciones para que inicien el proceso, buscamos instituciones que nos pudieran abrir las puertas”, comentó Margarita Restrepo, funcionaria de la Secretaría de Educación de Cali.

Aunque bien es cierto que la iniciativa de Metrocali y su intención ha sido buena, las opiniones frente al programa están divididas y para muchos, incluso los que no se oponen a esta iniciativa, falta mayor control por parte de las autoridades, pues se han presentado casos de ilegalidad frente a la utilización de los chalecos, además, varios vendedores adscritos al programa alegan que Metrocali no está cumpliendo con los controles ni las promesas que prometió.

Según las declaraciones de una de las personas encargadas de la atención a usuarios de las estaciones del MIO, quien no se identificó, el programa no ha funcionado, lo único que ha hecho es dar una “organización”, pues carnetiza a los vendedores, pero el caos sigue, ya que falta control para evitar que las personas no acreditadas accedan al sistema a vender. De forma contundente afirma: “el programa hay que cancelarlo pues más de un usuario se siente inseguro… o poner un punto estable donde ellos puedan vender”.

Entre los usuarios la opinión es dividida: para algunos hay que “dejarlos trabajar”, sin embargo otros argumentan que “deberían sacarlos del sistema”. No obstante, todos concuerdan en algo, falta control por parte de la Policía y de Metrocali, pues muchos vendedores no acreditados se suben al sistema y venden como si nada, incluso ante los ojos de los agentes de la ley, otros usan elementos de amplificación sonora, actividad que está prohibida.

Para varios usuarios la situación sigue igual, la única diferencia es que ahora unos tienen chaleco y otros no. Una de las usuarias entrevistadas afirma que, no hay una dignificación del trabajo pues hay otras maneras de ganarse la vida, “hay muchas formas de buscar trabajo, no solamente vendiendo, a mí no me incomoda, es cosa de cada uno, pero no me parece. Uno puede buscar otro trabajo… Hay gente que ha metido hojas de vida, pero no le resulta y eso de las ventas es una forma de ganarse la vida, pero ya hay demasiados, ahora hay que contar con los venezolanos también”.

Frente a la seguridad, la perspectiva no es buena: este indicador no ha mejorado, así los vendedores estén carnetizados. Hay que poner sobre la mesa, además, que muchos están falsificando los chalecos, otros prestándolos y hasta alquilándolos, y para colmo de males hay vendedores que no están carnetizados aún, es decir, están dentro del programa pero no se les ha entregado el documento que los identifica como vendedores acreditados del sistema.

En entrevista con uno de los conductores del masivo, se pudo evidenciar que entre ellos no ha caído bien el programa que permite las ventas ambulantes dentro del sistema: el chofer afirma que lo que está haciendo Metrocali es totalmente contradictorio a lo que se había planteado en un principio, pues cuando el sistema MIO empezó en la ciudad se hizo énfasis en la prohibición de ventas, ruido y mendicidad dentro del sistema, pero hoy la realidad es otra. Además de esto, se presentan peleas entre los vendedores por chalecos, hecho que ha llevado a que los falsifiquen, sumado a ello se están subiendo a los buses a vender cuando se había dicho que las ventas iban a ser por fuera de los vehículos, y solo permitidas en el espacio autorizado por Metrocali.

En cuanto a seguridad, el conductor afirma que: “ha proliferado la inseguridad, a nosotros mismos ya nos roban, tenemos rutas que nos toca estar más pendientes…” Con las ventas, para muchos, la seguridad ha bajado, pues hay casos en los que los mismos vendedores se prestan para robar dentro del sistema.

Óscar Sánchez, quien también es conductor del MIO, afirma que: “el programa no ha funcionado, se había dicho que las iban a quitar pero esto está lleno de ventas, de comida y eso para el sistema es feo, afecta la imagen de este”. Son varias las personas, entre ellas Óscar, quienes preferirían que las ventas estuvieran por fuera del sistema, pues, además de afectar la imagen, afecta la movilidad de los pasajeros en estaciones y buses.

Para Ana Isabel Blanco, vendedora acreditada del sistema, el programa tampoco ha funcionado, se queja de la falta de cumplimiento de los compromisos que puso Metrocali sobre la mesa y sobre la falta de control de las autoridades frente a las personas no acreditadas. Sin embargo, no les echa toda la culpa a las entidades anteriormente mencionadas, “por punta y punta no hay compromisos, por el lado de nosotros, hay algunos compañeros que no aprovechan la oportunidad y hacen y deshacen; por el lado de Metrocali y la Policía, no se ha visto el apoyo…” Ana Isabel pide más control, pues debido a las promesas incumplidas las ventas, según ella, han bajado entre un 70% y un 80%. No se opone al programa y espera que Metrocali cumpla todo lo que prometió.

En indagaciones se pudo averiguar que muchas personas no se acreditaron porque no quisieron, otras porque no confían en las palabras del alcalde Maurice Armitage ni de Metrocali. Aunado a lo anterior, muchas personas no pasaron el censo ni los requisitos puestos por Metrocali, además se pudo confirmar que efectivamente se falsifican los chalecos, que la entidad encargada del MIO sabe de la situación y ya está tomando cartas en el asunto.

Anabel Pinedo es también vendedora acreditada del sistema, no se queja, pues le va muy bien, ella lo atribuye a que vende “BonIce” y no hay casi competencia dentro del sistema”. Su punto de vista es claro, el programa funciona pero pide, una vez más, más control por parte de las autoridades.

Para la Policía el panorama es otro, en entrevista con algunas unidades de la entidad, afirman que aunque sí hay desorden, son muchos los vendedores contentos con el programa, sumado a esto, frente al tema de seguridad, comentaron que entre la Policía y Metrocali tienen un grupo de control para hacerle frente a la problemática de inseguridad y de incumplimiento de las reglas por parte de las personas no carnetizadas, sin embargo asientan que las denuncias de robos o de casos de falta de seguridad son muy pocas y que muchos vendedores colaboran a la hora de atrapar o denunciar a quienes están haciendo de las suyas dentro del sistema.

Para Metrocali, el panorama no escapa a la realidad que denuncian tanto usuarios como conductores e incluso los mismo vendedores acreditados, no obstante, la entidad se reserva a dar juicios frente a la implementación del programa de legalización de ventas ambulantes, y, por el contrario, comenta prudentemente que apenas se está haciendo un plan piloto, el cual dura un año, y que aún es muy pronto para, primero, ver resultados contundentes y segundo para decir si el programa es bueno o malo.

Lina María Trujillo, jefa de Cultura y Gestión Social de Metrocali, comentó que debido a la inestabilidad de la información de algunos vendedores se ha hecho difícil el entregar la totalidad de los carnés y que actualmente faltan aproximadamente 68 de estos por entregar, “es un proceso bastante dispendioso porque ellos viven en la informalidad, entonces, para contactarlos ha sido muy complicado porque los teléfonos que ellos aportan son números que muchas veces no existen…la inestabilidad en la información es un factor que nos está afectando, entonces para darle solución a esto lo que se está haciendo es salir a las calles para ubicarlos de nuevo pues, lo que se busca, es tener contacto con ellos e invitarlos a todas las convocatorias que tengamos.”

El programa propuesto por Metrocali, además de integrar a los vendedores ambulantes, incluye a artistas que también hacen su labor dentro del sistema masivo de transporte, según la entidad encargada del MIO, hay actualmente 68 artistas con los cuales, en compañía de la Secretaría de Cultura, se lleva a cabo el programa “Secretaria de puertas abiertas”, el cual busca que estas personas, luego de pasar por un casting, tengan unos ingresos económicos cada vez que presenten su arte en los espacios destinados para esto. Cabe resaltar que dichos espacios son lugares turísticos y culturales de la ciudad, además de estaciones y terminales del MIO, en estos dos últimos espacios se colocó una demarcación para que se identifique que esa zona es para la utilización de actividades culturales y para que los artistas avalados por Metrocali se presenten. Hay que resaltar, sin embargo, que no está permitido que nadie se suba a los buses del sistema ni a vender ni a realizar presentaciones artísticas.

En cuanto a seguridad, Trujillo destaca el trabajo realizado por los 22 agentes de Policía que actualmente se encargan de la seguridad del sistema, comenta, además, que se están haciendo operativos para el control de ruido y ventas dentro de los buses, dicha acción se hace a diario de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 7:00 p.m. en el sistema. Sumado a esto se están haciendo operativos en compañía de Migración Colombia para controlar a los venezolanos que ejercen labores dentro del sistema masivo de transporte, todo esto con el fin de velar por el cumplimiento del Código de la Policía.

Frente al tema de seguridad, hay que resaltar, además, que efectivamente, según Trujillo, “hay una mafia de chalecos falsos”; sumado a eso se presenta la falsificación de carnés. Se tiene identificado que es un hombre quien hace la ilegal labor y se está haciendo la investigación para lograr su captura. La Policía, en medio de los operativos y gracias al registro biométrico de los vendedores acreditados, ha logrado incautar varios chalecos falsos; asimismo se ha logrado la incautación de armas blancas y drogas a algunos vendedores.

Con las personas que venden alimentos dentro del sistema y en sus alrededores, se está actuando de forma diferente, pues, este tipo de ventas requieren de mayor cuidado y del cumplimiento de dos requisitos para que su labor sea autorizada, el primero es tener una certificación avalada por la EPS que demuestre y confirme que no trasmiten ningún virus y que no son portadores de ninguna enfermedad infectocontagiosa, el segundo es tener la certificación de manipulación de alimentos, esta última avalada por la Secretaría de Salud Pública.

El programa, en un principio, se creó con el fin de legalizar y controlar las ventas ambulantes dentro del Sistema MIO, pero además se está haciendo la gestión para que estas personas puedan emprender en sus propios negocios, conseguir trabajos formales, terminar sus estudios e incluso realizar carreras con el Sena.

Para Metrocali el reto es grande, así lo confirma su jefe de Cultura y Gestión Social. A pesar de eso, ven con buenos ojos al programa y lo que este puede lograr. Para la entidad está muy presente lograr una transformación social en la ciudad y que esta también sea de apoyo para regular el fenómeno de las ventas ambulantes no solo en el sistema, sino también en todo el municipio. Por otro lado, hay que hacer énfasis en el papel que como usuarios tenemos dentro de MIO, no se puede pedir transformación, cambio y resultados, si como actores inmersos en el transporte masivo no actuamos ni acogemos la responsabilidad que como tal tenemos para con el sistema.

