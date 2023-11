La canción que explica el conflicto entre Israel y Palestina que Petro tiene que escuchar

.Publicidad.

“Seis millones de judíos aniquilados de la forma más cruel”, arranca cantando Roberto Gañán Ojea, mejor conocido entre sus fanáticos como Pulpul. Su canción, que se llama Intifada y aborda el conflicto entre Israel y Palestina, explica el genocidio que desde hace décadas comete el país ahora gobernado por Benjamin Netanyahu. Pero en ella también se enfatiza que acá los asesinos no son los ciudadanos, sino los líderes políticos, como el primer ministro israelí.

Pulpul es el vocalista de Ska-P y en los casi treinta años de trayectoria de su banda –los cumplen el año que viene– se ha caracterizado por poner situaciones sociopolíticas complejas en oraciones muy simples. Por ejemplo, en Intifada se despacha con varias frases que se convierten en disparadores ideales para comprender el conflicto. Una de ellas la pronuncia en la primera estrofa, cuando remarca: “las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez".

-Publicidad.-

Es cierto que un conflicto geopolítico no puede reducirse a una canción de tres minutos y medio, pero también que en la era en que la gente se informa limitándose a Wikipedia, a WhatsApp y a TikTok, Intifada no es un mal punto de partida.

En otro momento de la canción, Pulpul enfatiza que la guerra entre Palestina e Israel es una batalla de piedras contra balas. Algo que –si exceptuamos el poderío de una fuerza asesina como Hamás, y nos centramos en hablar de los ciudadanos árabes que solo quieren vivir en paz sin que las bombas desaparezcan los barrios donde viven–, resulta completamente cierto.

Publicidad.

La prensa internacional nos hizo satanizar a los árabes después de la infame tragedia de las Torres Gemelas (2001) y a llamarlos terroristas, cuando este término rara vez se usa con fuerzas paramilitares o parapoliciales o delincuentes de derecha. Es por esa razón que es tan fácil vender la idea de que el conflicto se limita a las acciones de Hamás, la fuerza bélica que masacró ciudadanos israelíes en las últimas semanas y que por ello merece todo nuestro repudio ciudadano.

Ahora bien, ¿qué pasa con los ciudadanos inocentes que sólo quieren vivir en paz? ¿Los más de 3.450 niños palestinos asesinados por las bombas de Israel no importan? ¿O acaso a ellos si se los puede matar porque el día de mañana podrían convertirse en guerrilleros de Hamás? Perdón por lo crudo de esta oración, pero tengo cero tolerancia con las personas que creen que en contexto de violencia un niño puede decidir entrar a una guerrilla y espero que esto se solucione pronto, antes de que los peques sobrevivientes de esta matanza sientan que es hora de cobrar venganza.

Porque parece que los colombianos que toman postura a favor de Israel, sólo se preocupan por hablar en defensa de los pequeños cuando hablar de ellos es útil para defender sus creencias ideológicas y su pensamiento político. "Gaza se ha convertido en un cementerio de niños", dijo recientemente James Elder, portador de UNICEF.

Miembros de la comunidad judía protestando en el capitolio de EEUU contra la ocupación y el genocidio que está cometiendo el estado de Israel en Gaza.

SER ANTISIONISTA NO ES SER ANTISEMITA.pic.twitter.com/vyYhxaEfRM — Ska-p (@skapoficial) October 19, 2023

Volviendo a la canción, otro momento memorable es cuando Pulpul se pregunta: “¿Oh, quién podría imaginar que David fuese Goliat?”, en clara referencia bíblica. Bastante adecuada, porque los creyentes más cerrados afirman que el hecho de que Israel sea el pueblo de Dios en la religión católica, basta para que no existan más argumentos para el debate. Vuelvo a decirlo, todos los ciudadanos inocentes duelen, ninguna muerte se justifica.

Aunque esta canción tiene más de veinte años (2002), podría decirse que lo que se cuenta en ella le da la razón al presidente Gustavo Petro sobre la postura que ha tomado en este conflicto. Hamás es una fuerza asesina, terrorista si quieren; pero también es una estructura conformada por niños y adultos que han vivido la desesperación de ser masacrados por décadas. En un mundo arabefóbico, Colombia tiene derecho a ser neutral y el embajador de Israel en nuestro país tiene la obligación de respetarlo.

Y si vos creés que los guerrilleros merecen la cárcel o el exterminio, perfecto, te respeto su opinión. Pero creo que primero habría que mandar a juicio a los representantes del gobierno de Israel, eternos responsables de este genocidio y del robo de tierras que ocurre desde la década del cuarenta.

Los palestinos llegaron primero a la zona y ni siquiera –salvo por la radical postura de Hamás–, quieren desplazar a Israel; sólo buscan tener un lugar tranquilo para vivir. Es ridículo pensar que todo el territorio que han perdido en casi ochenta años lo han cedido de forma voluntaria.

En la biografía de su página web PulPul aclara que no tiene muchos estudios y que por eso se la pasa leyendo. Me recuerda a mi padre Pablo Jordan Wilson, quien tuvo que dejar de estudiar en sexto de primaria y desde entonces no tuvo otra opción que formarse por su propia cuenta: yendo a las bibliotecas.

Bandera palestina en show en Francia. Fuente: @skapoficial

Otras canciones con frases célebres cantadas por Pulpul de Ska-P

Parte de mi formación política se la debo al rock que escuché en mi adolescencia y en el que Ska-P fue uno de mis principales referentes. A esta agrupación suele recordársela por una canción sobre la marihuana que ha sido coreada incluso en excursiones de estudiantes (esa que dice “lega, lega, legalización; legaliza el corazón”).

Pero a lo largo de su trayectoria también han hecho canciones poderosas para hablar de la hermandad racial (Mestizaje), las personas trans y su libertad de elección de género (Colores), la infancia marcada por la violencia (Niño soldado), los patrones explotadores (La colmena), los “ejércitos” no oficiales (Paramilitar), los toreros (Vergüenza), la corrupción electoral (Ni fu, ni fa) o la pederastía en la iglesia (Crimen Sollicitationis).

Yo me enamoré de su trabajo con una canción en contra de la pena de muerte, que en la actualidad sería ideal para hablar de los inocentes que están –junto a otros verdaderos delincuentes– en las cárceles de Nayib Bukele. Hombres y mujeres encerrados por abuso policial (alguna vez escuché a un ciudadano salvadoreño decir que las fuerzas públicas del país no entendían la diferencia entre el tatuaje de un pandillero de las Maras y el de un músico de rock) y que sólo parecen importarle a los funcionarios del congreso norteamericano que han alzado su voz para hablar de ellos.

Por cierto, ¿sabías que el presidente de El Salvador, que condena a Hamás pero no se preocupa por la muerte de los niños masacrados por Israel, es de ascendencia palestina?

“Vivo en un país donde todo puedes comprar, estar vivo o estar muerto depende del capital”, cantaba PulPul en Welcome to hell. En esa canción donde quedaba claro que el problema más grande de este tipo de condena, no es ni siquiera el hecho de que se asesine a una persona en pro de la justicia, sino que las personas que son condenadas a morir casi nunca son las verdaderas culpables.

| Le puede interesar: La megacárcel ecuatoriana hecha por Rafael Correa, vuelta un ...

También con una composición en la que hablan del fenómeno de las masacres estudiantiles, tan común en escuelas estadounidenses, para cuestionar ese deseo enfermizo de aplicar la ley por los propios medios. En esta canción, llamada Fuego y miedo, que incluso me sacó lágrimas la primera vez que la escuché, Ska-P hace hincapié en cómo una generación criada por la televisión –ya sea por medios amarillistas o por películas de acción hollywoodenses–, cada vez es más tolerante con la violencia. La canción también apunta contra Charlton Heston, el héroe cinematográfico de este tipo de largometrajes, quien además fue uno de los más acérrimos defensores del porte de armas.

Hace años Doctor Krápula creó un disco hermoso llamado Amazonas, que era en parte una iniciativa artística y por otro lado una manera de recaudar fondos para los indígenas de esta región conocida como El pulmón del mundo. Un disco colaborativo para el que invitaron figuras del pop y del rock de todo el continente, entre las que se destacaron Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago de Aterciopelados, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar o Catalina García de Monsieur Periné.

Allí también estaban las palabras de PulPul, quien participaba en una pequeña estrofa de la canción Puerto carretera, que denunciaba un proyecto gigante que se estaba desarrollando en la zona y los indígenas veían como una amenaza depredadora.

La visceral, cortopunzante y hermosa frase de Roberto Gañán Ojea decía así:

Asesinos de viento

Violadores del alba

Creadores de silencio

Vendedores de futuros muertos

Vendedores de futuros muertos

Vendedores de futuros muertos

*Autor de ‘Reggaetón: Una revolución latina (2022).