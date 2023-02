La B le está respirando en la nuca: el trágico destino que podría llegarle al Deportivo Cali

Aunque en la actual temporada el Deportivo Cali ha demostrado un drástico cambio en su estilo de juego, de la mano de Jorge Luis Pinto, la realidad es que la tabla del descenso lo tiene a unos cuantos partidos de estar tambaleando en la Primera A. El equipo azucarero se encuentra en la posición numero 15 de la tabla, con un promedio de 1.22 ; y si los malos resultados siguen tocando a la puerta del equipo, lo más probable es que al final del 2023 tenga que irse a la B o, al menos, tener que pelear la categoría.

Y es que desde el 2021, cuando el equipo resultó campeón en el torneo clausura, su buen momento se fue al estanco. En ese momento, el Deportivo Cali se encontraba tercero en la tabla del descenso, con un promedio de 1.64; pero desde entonces su posición empezó a caer en caída libre. Finalizando el torneo apertura 2022, bajó a la decima posición con un promedio de 1.33, y ahora poco a poco se acerca a posiciones de peligro en la tabla.

POR FIN 👀 Ya en Cali se dieron cuenta que el descenso para el @AsoDeporCali no es joda. Tan así que la copa no importa. Es la tabla que debe interesar es esta. Que al equipo de Pinto le urge empezar a ganar, a la maldita sea no importa 2023 estar en la A 📸 @josasc pic.twitter.com/hoMqMAjFdH

— Camilo Arias (@CamiNews93) February 15, 2023