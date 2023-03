La alcahuetería de Petro con el caos que hay en Colombia

Por: Fernando Ruiz R |

marzo 10, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los paros y bloqueos en las carreteras no son nada nuevo en Colombia, pero lo que llama la atención es que los últimos que se han producido, están enmarcados en el primer gobierno de izquierda, que hay en el país en toda su historia; gobierno que según su programa, pretende hacer cambios de fondo para solucionar la herencia de problemas y conflictos sociales que ha recibido.

Hace unas días se produjo un levantamiento de indígenas y campesinos, para reclamar sus derechos, en una zona rural de San Vicente del Caguán; en medio de lo cual fueron muertos un policía y un campesino y las instalaciones de una explotación petrolera fue quemada. También “la retención” de 79 policías. Estos hechos se justifican? Que haya muertos y destrucción de fuentes de trabajo, pueden solucionar los problemas sociales? Por supuesto que no, esto es anarquía que produce más daño y no soluciona nada.

-Publicidad.-

Ahora estamos presenciando un paro minero en el bajo Cauca Antioqueño, que también sus reclamaciones pueden tener una causa justa, pero se justifica que bloqueando las carreteras perjudiquen a miles de personas inocentes? Impidiendo el paso de alimentos, medicinas, combustibles y en lo extremo hasta que impidan el paso de ambulancias, pudiendo ocasionar la muerte de los enfermos que transportan? Esto es también anarquía.

Y en las ciudades, las manifestaciones y protestas justas, casi siempre terminan en ataques al transporte público, en quemas de estaciones, ataque al comercio de pequeños y medianos propietarios, perjudicando grandemente al pueblo, que es el que se moviliza principalmente en el transporte publico y a los comerciantes más vulnerables. Otro ejemplo de anarquía pura.

Publicidad.

Los líderes de estas protestas, tienen que ser conscientes que esta anarquía, lejos de ayudar a solucionar sus problemas, los perjudica por la aversión y rechazo que causa en las personas que se ven muy perjudicadas por estas acciones y a los demás que estos hechos les produce indignación.

El gobierno tiene que combatir esta anarquía, pues está perjudicando sus propósitos de cambio y le están causando muy mala imagen. Tiene que seguir luchando para iniciar los cambios de fondo, que se ha propuesto, pero no puede equivocarse al no castigar estos actos de anarquía, creyendo así que puede calmar a los violentos. A los violentos no les interesa la solución de los problemas y conflictos sociales, solo les preocupa sus interese particulares.