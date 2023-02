“Es como sentirme feliz de nuevo” Karol G confesó que tiene un nuevo amor

.Publicidad.

Por estos días Karol G además de Shakira es una de las cantantes colombianas más renombradas, pues su álbum ‘Mañana será más bonito’ fue toda una sorpresa. La paisa incursionó en nuevo ritmos y las letras de sus canciones fueron más profundas de lo esperado por sus seguidores.

En una reciente entrevista, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la intérprete de ‘Tusa’, explicó cómo se transformó su concepto del disco. Este inicialmente se reflejaría sentimientos de tristeza y rabia en contra del amor, además de sus malas experiencias en relaciones tóxicas.

-Publicidad.-

Vea también: La prueba de que la humildad de Karol G no tiene límites

Sin embargo, parece que esto cambió con la llegada de una persona que no esperaba en su vida y se permitió nuevamente ser feliz.

Publicidad.

“Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como sentirme feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con otra persona de nuevo”, reveló en medio de una entrevista con The New York Times.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

También Karol G aseguró a este medio, que ‘Mañana Será Bonito’ es uno de sus álbumes más íntimos, pues se mostró más abierta a sus fanáticos, cosa que según ella también le generó miedo porque “no es una persona perfecta”.

“El disco es más Carolina que Karol G. Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar” confesó la paisa.

También reveló que en un principio escribió alrededor de 60 canciones para el nuevo álbum, con el tiempo se redujeron a 17.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)