Indígenas y negros también fueron parte de la Independencia de Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Quiero contarle algunas historias extraídas de libros escritos por testigos presenciales de la única obra importante que hemos hecho los colombianos como pueblo y no hablo del desastroso partido de fútbol de ayer contra el Perú, no; hablo de la Independencia. Y trato de pensar alto, sentir hondo y hablar claro, como decía Machado, porque veo que aún los que hacen fuentes para la historia, desprecian a los afro, y entre Anserma y el Carchi, aquellos que se han dedicado a estudiar la historia del Cauca Grande, no han encontrado una sola familia afrodescendiente, y las indígenas les parecen accesorias a una nobleza castellana, que en todo caso fue superada por nuestra aristocracia genuina de la revolución republicana. Aquí estas píldoras de la memoria histórica (como diría Emmanuel Hoog), que dejan por sí solas la consigna “fuera racistas de la Academia, de los medios, de la política y de las fuentes para una historia para el beneficio de sectores fascistas y de ultraderecha”:

-Publicidad.-

INDIGENAS EN LA INDEPENDENCIA

Ver ilustración en portada

Publicidad.

“Nuestro vicario Ordóñez, con su constante celo por la libertad, el capitán Aguilar y los curas de Lame y Pitayó, acompañados de más de trescientos indios, capitaneados por el cacique coronel Calambaz, el capitán Goyomús y el gobernador del Pedregal, auxiliaron esta obra que parecía superior a las fuerzas humanas”.

-Antonio Nariño, Carta al Poder Ejecutivo de Cundinamarca, 14 de Febrero de 1814

“En La Plata se aumentó la fuerza ostensible con los indios paeces que se decidieron, con sus Curas párrocos, por la patria abiertamente, por el celo del Dr. (Andrés) Ordóñez y por el de su Cacique D. Gregorio Calambás (que después fue sacrificado por Warleta); D. José Díaz (hermano de madre de Benito Salas), que de sus labores rurales fue elevado al grado de coronel por el Gobierno soberano de Neiva, era el comandante de la expedición de indios armados de lanzas, muchas con la asta de hoja de lata, y con pocos soldados de fusil; sus cañones eran de guadua o madera, de invención de Ordóñez.”

-Santiago Arroyo, Apuntamientos. Enero de 1811

“Hacia el páramo de Guanacas amenazaban también a Tacón algunas fuerzas indisciplinadas de la provincia de Neiva, dirigidas por el coronel don José Díaz. Es cierto que en su mayor parte se componían de Indios semibárbaros de los que habitan la Cordillera de los Andes en aquella parte, armados solamente con lanzas; pero el patriota doctor don Andrés Ordóñez, cura de la ciudad de La Plata, que era el alma de aquella expedición, consiguió por medio de estratagemas engañar al advertido Tacón, y hacerle crear una división respetable enviada de Santa Fe y provista de artillería, cuando solo tenía cañones formados de la colosal gramínea llamada guadua”.

-José Manuel Restrepo, “Historia de la Revolución de la República de Colombia”, pág. 182.

Soldado que Figuró en Boyacá

Colección Casa Museo Quinta de Bolívar, Mincultura. Reg. 03-021.

AFROS EN LA INDEPENDENCIA

“(…) Ya cruzaban los enemigos las calles principales. La artillería estaba colocada en el altozano o pretil de la vieja catedral, y hacía tiros al aire, ejecutándolos cuando pasaban pequeños grupos la boca-calle de la casa de don Francisco Diago (…) Conociendo el general Cabal este movimiento, y que no era justo dejar sacrificar a los patriotas que buscaban, tomó una pistola, desnudó su espalda y dijo a la tropa que estaba en el pretil de la catedral: “Síganme los que quieran”, y lo verificamos cómo: Veinte individuos, todos del cuerpo de patriotas, y un negrito, soldado veterano, que por aseado lo llamaban irónicamente Confite”.

-Manuel José Castrillón, Apuntamientos

Coronel que Participó en las Guerras de Independencia,1826 Cnel. Leonardo Infante “El Negro”

LEONARDO INFANTE

El coronel Leonardo Infante, aunque nació en Chaguaramal, Venezuela, se cuenta entre los héroes de la Independencia Neogranadina. Peleó en Gámeza, Bonza, Pantano de Várgas, Boyacá, Magdalena, Mucuchíes, Quilcacé, Bomboná, Taindalá, Pasto, entre otras. Falleció en Santa Fe de Bogotá en el año de 1825. En 1818 le salvó la vida al Libertador dando de baja al coronel Raimundo López, comandante realista y dio a Bolívar su caballo exponiendo su propia vida.

Coronel Juan José Rondón (venezolano)- Almirante general José Prudencio Padilla (riohachero)

LA ESCLAVA ANTONIA

“Esta es la ocasión de rendir mi más expresivo homenaje de admiración y gratitud a una santa mujer, llamada Antonia, esclava heredada de mi padre, que con el más solícito afán y trabajando día y noche sin descanso, con el producto de sus labores y vigilias sostuvo a mis dos hermanos menores y aun les procuró los primeros conocimientos escolares durante más de seis años. A principios de 1823, en que regresé a Popayán y recibí los informes de que acabo de hacer mención, mi primer acto fue abrazar a Antonia bañándola con mis lágrimas, apellidándola segunda madre de mis desvalidos hermanos y dándole la libertad, bien merecida, para satisfacerle así una parte de la suma inmensa de beneficios de que la éramos deudores. En seguida publiqué en su honor un artículo que se insertó también en El Fósforo, periódico de aquella ciudad. Nunca podré olvidar a esa criatura angelical que aun siendo esclava poseía las virtudes excelsas de la matrona más venerable. ¡Dios la haya colocado entre los escogidos, en premio de tanto mérito!”.

-José Hilario López, Memorias

Matea Bolívar, nodriza del Libertador Simón Bolívar, Alberto Urdaneta. Retrato original de la anciana.