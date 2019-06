Inaceptable: Caracol homenajea al uribismo traqueto con su última novela

Ví el primer capítulo de Un Bandido Honrado, la nueva novela de Caracol. Habían pasado solo cinco minutos cuando mi córnea no podía más con tanta lobería en televisión. Para ese momento ya habíamos visto una fiesta traqueta donde era requisito dejar el arma en la entrada y los protagonistas de la novela entraban por la mitad de una fiesta en caballo. La novela, que básicamente es un refrito de las comedias baratas que hacía Caracol en los años 2000, cuenta la historia de un traqueto que después de una experiencia sobrenatural intenta tomar el buen camino. La historia es tan inverosímil como escasa fue la creatividad de sus libretistas.

En lo personal pienso que la novela entera es como un mal chiste, una broma imprudente e incómoda que en lugar de dar risa da pena ajena. Caracol intenta hacernos reír pero no se da cuenta que está homenajeando al uribismo paramilitar que todavía reina en muchas partes de este país. No es posible que un canal privado ponga esta basura televisiva al aire y que pretenda dar risa. Caracol no recuerda que en las épocas en que intentaba hacer este tipo de novelas iba perdiendo la batalla ante RCN. El personaje principal, un “Patrón”, de esos que son en sí mismos un homenaje al mal gusto, es aquel que el canal intentó calcar una y otra vez -sin éxito- después de Pedro El Escamoso.

-Publicidad.-

Aunque la novela marcó 12,3 en su estreno y fue el programa más visto de la tv ese día, el resultado fue malo teniendo en cuenta que Caracol actualmente no tiene competencia. La conclusión es que la gente no quiere ver tv nacional. Por fortuna, a esa hora hay otras alternativas más productivas como Netflix, un libro, un gimnasio o hasta estudiar otro idioma. Sin embargo, nada raro tendría que esta novela sea un éxito en un país donde el señor del Ubérrimo todavía puede poner presidentes, pues muestra todo aquello que le gusta al uribista promedio. Solo el tiempo dirá si los televidentes se dejan irrespetar de Caracol de esta manera.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!