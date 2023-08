Gustavo Petro: año uno

Por: Orlando Parra G |

agosto 04, 2023

Poco y nada ha sorprendido el primer gobierno de izquierda de nuestra historia. Los gobiernos son como las empresas, las instituciones, todo lo humano: están marcados por el talante del líder de la manada, en este caso, por Gustavo.

Hay muchos felices con el hijo -no criado- del presidente. Otros con el abuso de poder de la novata jefe de Gabinete (asombroso, ¡una novata jefe de ministros!). Y el posible desfile de dineros en efectivo que notificó Benedetti. Nada nuevo. Tal cual ha sucedido en el mundo entero, con raras excepciones, las élites de la derecha hace mucho perdieron el derecho a hablar de ética y moral… y las de la izquierda, IGUAL.

Cuando publiqué Qué esperar de Petro 1 creía que su talante de estadista sería superior al del populista mostrado en campañas. “Los Petros”, el estadista de las conferencias, los videos, con el politiquero populista de Twitter, arrancaron con la inteligencia de una coalición de centroizquierda; desafortunadamente para el país aquello de que “el desamor recíproco es liberador” es muy relativo pues, generalmente, lo que genera es una destrucción de las partes: le pasó a la “coalición de la esperanza” y le pasó a la que armó Petro en los primeros meses.

Esa “coalición” se rompió al llegar las reformas. Sus costos, por ejemplo el oír -pero nunca escuchar- la sensatez incomoda de los ministros tecnócratas DE CENTRO: Alejandro Gaviria, Ocampo, López; el ceder burocracia y contratación a jefes de partidos (…) y a congresistas; entre otros costos, que eran superiores a las posturas de la coalición, especialmente con la NECESARIA reforma a la salud. Lo sucedido con esa reforma, más allá de los reparos técnicos, justificados algunos, tiene otro fondo: el gobierno falló al creer que su relativamente “controlada” chequera, podría saciar la mayoría de congresistas y jefes de partidos, continuamente acariciados por la “libertad” de las chequeras de los dueños de las EPS. Fueron ingenuos, novatos, “Lindos”…¿Siguen así?

Tal cual sucedió en su alcaldía, su presidencia ha estado marcada por "una prensa que fue muy benevolente por decirlo en buenos términos con un gobierno como el de Duque, a una prensa particularmente celosa, en algunos casos puntillosa, con el gobierno de Petro" ([ii])…En diversas ocasiones ha tenido la razón en sus explosiones: Ser tolerante jamás implica callar. En otras se ha equivocado, por ejemplo al tratar de canalla a https://lasillavacia.com por revelar que los líos del hijo -que no crio- él los conocía desde Noviembre. Esperemos que tenga más calma, prudencia e inteligencia: pocos “medios” son más poderosos que su Twitter personal; en síntesis, necesita, otra vez, ser más estadista y menos populista. Por ahora, la posibilidad histórica que había de hacer reformas de fondo se hunde 54 a 50 en el senado. Tal vez opte por el “delicado” camino ecuatoriano: “La Revolución Ciudadana” ([iii]).

Hace un año, en la parte 2 de “qué esperar de Petro” ([iv]), insistí en que, por más poder presidencial que exista, la responsabilidad de lo que pase o no pase en Colombia, es de ese grupo multicolor, diverso, heterogéneo, de 1.281 colombianos que conforman nuestra “elite oligárquica” ([v]). Así las cosas, moriré sin oír un discurso de más de 15 minutos ¡y no miento diciendo que los oigo! Me dicen que, el 20 de Julio, Gustavo llamó a un “acuerdo nacional” … esperemos sea capaz de lograrlo, debe comenzar por dar ejemplo, tal vez aceptando unas reformas “chichipatas”… pues como insistió la COMISIÓN DE LA VERDAD: “ esto lo vamos a construir juntos o no habrá futuro para nadie ”…. [Sigue: Qué cambia/continúa con Petro]

