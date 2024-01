"Griselda", la polémica (en Blanco) está servida

Por: Fabio Larrahondo Viáfara |

enero 24, 2024

Estoy seguro de que, muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras, terminarán viendo el seriado sobre la vida y andanzas de la colombiana Griselda Blanco, llamada “La madrina de la cocaína”, “La viuda negra”, “La patrona”, “La reina” y “La número uno”, entre otros alias propios del bajo mundo,

Se trata de una producción de Netflix, que la colgará en su parrilla desde el 25 de enero del presente año, con Sofía Vergara en el papel principal y quien viene adelantando un exitoso periplo promocional por diversos países, incluyendo España. En esta oportunidad no solo actuará, sino que también es su debut detrás de cámaras y lo hace como coproductora.

Como ya es costumbre la primera temporada estará conformada por seis capítulos, los mismos que son mantenidos en secreto, bajo custodia. Se espera que faltando tres días se cuelen algunas promos a manera de tráiler o avances muy cortos. La estrategia ha comenzado a dar resultados en preventa de afiliaciones, de pantallas o códigos para poder verla.

La grabación de la segunda temporada ya se encuentra asegurada y se espera que en ella comience a aflorar Pablo Escobar, pues dice la leyenda que fue Griselda Blanco, precisamente, quien le abrió las puertas a quien luego sería el capo de capos. Allí llegó como premio a su habilidad para los negocios en el ámbito delincuencial y rápidamente se ganó la admiración y el cariño de quien terminaría siendo su mentora y profesora.

Entre las voces que han surgido contra esta producción se encuentra el embajador de Colombia ante el Reino Unido, el reconocido Roy Barreras, quien afirmó que esta clase de producciones le hacen daño al país, mientras que hay historias de resiliencia y muchas otras ejemplarizantes, al tiempo que advirtió que se aleja a potenciales turistas extranjeros.

La producción, que llevará por título “Griselda, la madrina de la cocaína”, también fue criticada por la asesora de la Gobernación del Valle para el turismo, Miyerlandi Torres Agredo. Dijo que estas producciones echan por tierra grandes esfuerzos que se hacen por promocionar a Colombia como destino turístico, lo mismo que a las regiones, entre ellas al mismo Valle.

Claro que al otro lado igualmente se han escuchado voces en las que se asegura que este tipo de realidades no se pueden esconder, ni tratar de ocultarlas, tal como se refirió sobre el particular el exsenador Gustavo Bolívar, quien ha sido guionista y libretista de seriados sobre esta clase de temáticas, como “Sin tetas no hay paraíso”.

En el imaginario de los televidentes, en particular, y de los ciudadanos en general esta clase de temas tienen especial atractivo, por eso son muy bien remunerados; basta con recordar que, el propio Gustavo Bolívar, renunció a su curul en el Senado por estimar que tenía compromisos de este orden que le generaban mayores ingresos que la curul que venía ocupando.

Todo un imán

Contar con Sofía Vergara como Griselda Blanco de por sí ya es una atracción, pues la colombiana tiene imán para atraer, tal como lo demostró en “Modern Famili”, en la que brilló desde 2009 al 2020 cuando decidieron terminar el seriado con el rating muy sólido.

La nueva producción de Netflix ya le ha permitido ir por países contando su vida y hablando un poco sobre la serie. En una entrevista al defender su papel y actuación dijo: “estas enormes tetas y mi cuerpo, me abrieron las puertas, pero han pasado 20 años y me sostengo y me mantengo adentro porque me preparo, trabajo muy fuerte, no ahorro esfuerzo y me exijo mucho”.

En otra entrevista, refiriéndose a su personaje, comentó que “no sabía que podía existir una mujer tan mala”, sin embargo, no ahondó más sobre el particular manteniendo la tendencia del secreto, aunque el contenido es bastante previsible conociendo la vida y todo lo que rodeó a Griselda Blanco, nacida en Cartagena y asentada en Medellín, Miami y Nueva York, donde delinquió.

En general, Sofía Vergara, considerada como la artista de habla hispana mejor paga en los Estados Unidos (US45 millones al año), no se ha referido sobre la controversia en Colombia sobre la serie.

Griselda, sorbo de historia

Su dosier policial indica que provino de una familia humilde y que fue abusada sexual por su padrastro y que a los 14 años comenzó a enrolarse en acciones delictivas. Nació en Cartagena el 15 de febrero de 1943 y fue asesinada en Medellín el 3 de septiembre de 2012, luego de haber pagado condena en Estados Unidos.

Tuvo tres esposos, el primero fallecido por cirrosis y los otros asesinados y se le llegó a culpar de estos crímenes. Con el primer matrimonio tuvo tres hijos y con el último uno, al que hizo bautizar como Michael Carleone, porque “El padrino” era su película favorita.

Ella y su primer esposo se fueron a Nueva York y sus tres hijos con documentos falsos y portando un kilo de coca, lo cual le sirvió para comprobar y demostrar que las mujeres eran poco requisadas en los aeropuertos y terminó montando una red de “mulas”. Hasta creo una empresa de lencería para tener mayor oportunidad y control de las redes. No solo asumió el tráfico y distribución, sino que también impuso condiciones a sangre y fuego. A todo esto, sumó el lavado de dinero. Así comenzó a crear el llamado cartel de Medellín, en cuyos albores no se movía un gramo sin que tuviera su permiso. Su imperio lo impuso con más fuerza en Miami y en Medellín.

No se preocupada por mantener perfil bajo y esto llevó a que las autoridades de Estados Unidos la capturarán en 1985, condenada a 15 años y luego a 20 por tres crímenes. Pagó de manera simultánea; recuperó la libertad en el 2000, se dijo que, mediante acuerdo con el FBI, algo que nunca se aclaró.

Regresó a Colombia, precisamente a Medellín, donde intentó llevar vida tranquila, sin embargo, las autoridades no le perdían la pista dada su capacidad de actuar y liderazgo. Sicarios le dieron muerte, en lo que se consideró como “ajuste de cuentas”, tenía 69 años.

