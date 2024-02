Esto es lo que tiene que pagar por una prenda en la tienda de Rigo; no todas son para ciclistas

Go Rigo Go! es la marca insignia del Toro de Urrao. La inauguró en 2019 y desde entonces le ha significado una buena entrada de dinero. Los precios son cariñosos

Además de ser reconocido como una gran ciclista, Rigoberto Urán también se ha hecho famoso como un importante empresario. Desde hace algunos años, ha inaugurado varios emprendimientos entre los que destacan sus restaurantes y también su carrera ciclística, el Giro de Rigo; aun así, uno de los más importantes para el pedalista ha sido su marca de ropa conocida como Go Rigo Go!. Esta tienda de Rigo fue inaugurada en 2019 y en la actualidad no solo se enfoca en ropa para ciclistas, sino que tiene gran variedad de productos.

Los precios de la ropa de la tienda de Rigo, Go Rigo Go!

A través de su página oficial gorigogo.com, se puede encontrar la gran variedad de productos de la tienda del Toro de Urrao, que va desde ropa y accesorios hasta ciclas, repuestos y artículos de nutrición. Entre las prendas ofertadas hay gorras, camisetas, buzos, sacos tipo hoodie, jerseys para ciclistas y muchos más. El costo depende del estilo de vestimenta que se quiere adquirir y van desde los $45 mil hasta superar los $200 mil.

Por ejemplo, en el tema de los jerseys para ciclistas los precios van desde los $124 mil pesos hasta los $299 mil y entre ellos se puede encontrar el primer uniforme de Rigo, el jersey del Team Rendón, de su novela, y diseños un poco más sencillos. Las gorras tiene un valor de entre $50 mil a $54 mil, y la ropa urbana, en donde se encuentran los buzos y los hoodies, tiene un valor que va desde $120 mil hasta $250 mil. En la plataforma de la tienda puede encontrar todos los costos específicos.