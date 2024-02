Petro y López Pumarejo: dos gobiernos del cambio; dos experiencias de movilización ciudadana

Por: Juan Deivys Cobos Moreno |

febrero 07, 2024

La actual situación histórica de la nación colombiana se presenta como una sin precedentes. Y no es para menos, el triunfo de un gobierno de ubicado a la izquierda del espectro político es una situación completamente nueva para el juego político en esta nación suramericana.

Gustavo Petro se sale de cualquier tipo de modelo de presidente que previamente haya pisado la casa de Nariño. Para empezar, es un político que proviene del seno de uno de los movimientos guerrilleros con más renombre en el país, pero también uno de los más criticados por sus acciones militares, tal como la toma del palacio de justicia o la toma a la embajada de República Dominicana.

Así mismo, Petro es un personaje político con una configuración ideológica en la que se destacan elementos relevantes como el reconocimiento de la existencia de la lucha de clases entre la burguesía y las clases populares; una posición antimperialista y anti-sionista a partir de la cual se hacen claras denuncias contra gobiernos como el Estadounidense y el Israelí; Una serie de denuncias claras y concisas respecto a la urgencia de tomar medidas para detener el avance del cambio climático acelerado por el consumo desmedido de hidrocarburos.

Sumado a lo anterior, el gobierno de Gustavo Petro surge en gran medida gracias al momento histórico vivido en el 2021, en el cual el accionar político de las clases populares fue contundente durante las jornadas del para nacional que tuvo lugar desde el 28 de abril hasta y se extendió por más de 4 cuatro meses.

De esta manera, el discurso de Gustavo Petro es uno dirigido hacia las clases populares y en respuesta a las necesidades más apremiantes y a las desigualdades más estructurales presentes en la nación colombiana. Es quizá el gobierno más cercano al pueblo y con mayor tendencia ideológica de izquierda de la historia colombiana.

Ahora bien, a pesar de la elevada singularidad del gobierno Petro y de sus configuraciones ideológicas, las distintas situaciones, procesos y dinámicas presentes en el año y medio que este gobierno lleva en el poder, es posible asimilarlas con momentos previos de la historia colombiana. Así, en este ensayo se considera posible desarrollar un análisis comparativo entre el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, especialmente durante el año de 1936, y periodo presidencial del gobierno Petro desde su posesión en agosto de 2022.

Contextos históricos.

En el ámbito internacional, el gobierno de López Pumarejo se desarrolló durante un periodo bastante convulso en el que posturas políticas de ultraderecha se hacían con el poder en lugares como España, Italia y Alemania. Esto hacía que en el escenario político colombiano personajes como Laureano Gómez tomaran relevancia e ímpetu para enarbolar sus banderas políticas de ultraderecha. En el espectro nacional, este mandato se caracteriza por ser el segundo gobierno de corte liberal después de una larga hegemonía conservadora de casi 50 años. Este gobierno transcurre en un periodo de turbulencias económicas en las que los desastres dejados tras la crisis económica iniciada en 1929 se extendieron a lo largo del primer lustro de la década del 30. A lo anterior se le sumo la marcada disminución en los precios del cafe. Sumado a esto, la situación de financiera para el gobierno de López era preocupante durante su primer año de mandato, el presupuesto público se había reducido en un 30% respecto al año previo. La conjunción de estas situaciones hacía que el descontento popular amenazara con extenderse a las bases sociales del gobierno, dejándole sin apoyo. Por su parte, la oposición al gobierno y a las reformas propuestas en el marco de La Revolución en Marcha marcaron un periodo de suma hostilidad desde el directorio conservador e instituciones como la iglesia católica (Medina, 2022).

Por su parte, el gobierno progresista de gustavo Petro llega en un momento en el que la política internacional presenta distintos visos. Por un lado, se evidencia un repunte de gobiernos de izquierda en América latina, entre los cuales se encuentran los de Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú y Manuel López obrador en México. De manera arriesgada podría decirse que esta nueva ola de mandatarios progresistas son en alguna medida el resultado de los estallidos sociales vividos en los distintos países de la región. En el ámbito nacional, la elección de Petro llega después de 20 años de periodos presidenciales ligados al uribismo (santos fue elegido en su primer mandato principalmente por lo votos de Uribe) y más de 28 años de la implementación de políticas de corte neoliberal puestas en marcha desde el 7 de agosto de 1990 con el gobierno de Cesar Gaviria. Por otro lado, el mandato de Petro se inicia con déficits fiscales de gran importancia debido al mal manejo que tuvo el gobierno Duque durante la pandemia, evidenciado en graves huecos presupuestales como el dejado en el fondo de estabilización de combustibles. Así mismo, a pesar de unas aparentes mayorías en el congreso, la oposición al gobierno es de gran importancia y es desarrollada desde los medios tradicionales de comunicación, así como desde curules en el congreso declaradas en oposición (Ariza, 2023).

Esta breve comparación del contexto de los dos periodos ejecutivos nos permite evidenciar varias similitudes las cuales serán indicadores del marco sociopolítico en el cual tuvo lugar el gobierno de López Pumarejo y sobre el que se esta desarrollando el de Gustavo Petro. Así, la primera similitud que salta a la vista es la del desarrollo de una situación económica azarosa que en ambos casos ha implicado el desarrollo de políticas fiscales impopulares dentro de los grupos económicos dominantes y las elites tradicionales. Un segundo elemento por resaltar es la existencia de una oposición férrea desde los partidos políticos de derecha en asociación con medios de comunicación e instituciones tradicionales como la iglesia católica. Estos dos factores se configuran como problemas medulares para poder llevar a cabo las reformas propuestas. Un tercer elemento de importancia es el amplio respaldo popular sobre el que estos dos gobiernos fueron construidos; el apoyo de las bases sociales, a pesar de aplacarse con el tiempo, sigue siendo el as bajo la manga del gobierno Petro (Ariza, 2023) y lo fue así también para el gobierno de López Pumarejo (Medina, 2022).

Reformas y políticas publicas

En este punto, para desarrollar un análisis adecuado de estos dos periodos, es necesario presentar las principales propuestas de gobierno que caracterizaron el periodo de López Pumarejo y caracterizan el actual gobierno de Petro. En este sentido, vale decir que los dos mandatarios son representantes de una serie de reformas las cuales pueden considerarse como de mediano alcance o moderadas dentro de los países en los que se ha desarrollado un proceso de democratización del estado y la sociedad (Gamboa, 2023). De este modo, son reformas que apenas buscan realizar un viraje a la elevada desigualdad social presente en la sociedad colombiana.

Por su parte, las reformas de López se enmarcan en lo que fue denominado la revolución en marcha, una serie de políticas públicas y proyectos las cuales transitaban en cuatro ejes principales.

Reforma agraria: Esta era bastante moderada y dejaba el campo abierto para el continuo despojo de las tierras baldías de la nación(LeGrand, 1988). A pesar de esto representaba un avance importante en el abordaje de la cuestión agraria, por cuanto colocaba sobre la mesa la necesidad de que la propiedad de la tierra este sustentada bajo el criterio de la función social que pudiera prestar. Reforma tributaria: Esta reforma buscaba ampliar el recaudo de la nación y disminuir el hueco fiscal en el que el gobierno se encontraba. Para esto se buscó gravar las grandes propiedades inmuebles y aumentar la participación de recaudos directos. Reforma electoral: Esta estuvo enfocada en reducir las posibilidades para el desarrollo del fraude electoral, una de las principales medidas fue la instauración de la cedula de ciudadanía. Esta cedula sería el elemento requerido para ejercer el derecho al voto, así como para desarrollar un gran número de tramites civiles(Medina, 2022). Reforma de las funciones del estado y la iglesia: En esta el López Pumarejo buscaba dejar una precedente en la separación del estado y la iglesia, quitando de las manos de esta última prerrogativa en el diseño y desarrollo de los planes y contenidos educativos. Así, mismo esta reforma tenía como objetivo un papel estatal de mayor importancia en las esferas de la producción, la distribución y el consumo de mercancías (Medina, 2022)

Por otro lado, las reformas propuestas por el gobierno de gustavo Petro han girado durante este año y medio de mandato en tres ejes fundamentales

Reforma agraria: Se constituye como un eje primordial en el marco de las reformas sociales de orden progresistas. Con esta el gobierno busca dar cumplimiento a la reforma rural integral del primer punto de los acuerdos de la habana. Esta reforma no solo trata de hacer entrega de tierras a campesinos sino dotar a la economía campesina de infraestructura, servicios y fuentes de financiación suficientes para un desarrollo integral del agro. Así, son tres los elementos centrales de esta reforma. 1) Compra de tierras improductivas y adjudicación de estas a campesinos 2) fomentar la producción agraria campesina como motor fundamental en la economía nacional 3) Frenar la expansión de la frontera agraria motivada por la búsqueda de tierra de cultivos por campesinos colonos. Reforma a la salud: En esta se busca quitar de las manos de las EPS (agentes privados) el manejo de los recursos de la salud y devolverlo al estado, de esta manera evitar casos de corrupción y perdida de recursos públicos, como sucedió con Cafesalud o SaludCoop. Además, también se pretende implementar un sistema de atención primaria a partir del cual se preste un servicio de salud preventiva en las zonas más apartadas del país(SUÁREZ, 2023). Reforma pensional: Con esta reforma se busca ampliar la base de cotizantes con aportes en Colpensiones, fortaleciendo los fondos económicos de esta entidad y permitiendo la implementación de una pensión vitalicia ( medio salario mínimo) para aquellas personas que por distintas situaciones no lograron acceder a la pensión una vez cumplieron la edad de jubilación(SUÁREZ, 2023). Reforma laboral: El objetivo de esta reforma es restablecer muchos de los derechos laborales perdidos a lo largo de los más de 28 años de neoliberalismo laboral. En este sentido algunos de sus puntos más fundamentales es dar prelación a los contratos a término indefinido por encima de aquellos por prestación de servicios o a términos fijos de corto plazo. Igualmente se busca modificar los rangos horarios considerados como trabajo diurno, pasando de ser de las 6 Am-9 Pm (como lo regulo el gobierno de Uribe) a establecerse desde las 6 Am – 6pm; de este manera los trabajadores percibirían mayores ingresos en concepto de horas extras y nocturnas.

Para el nuevo mandatario cada una de estas reformas representan aspectos fundamentales para salir del foso de desigualdad e inequidad en el que se encuentran hundidos los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana; poblaciones rurales, negras, indígenas, trabajadores informales, entre otros, son los actores sociales que más se beneficiarían de la implementación de estas reformas.

Cada una de estas reformas fue (en el caso de López) y ha sido (en el caso de Petro) receptora de una enconada resistencia y oposición por parte de las elites económicas y políticas más tradicionales, principalmente ligadas a los partidos más reaccionarios, como en su momento partido conservador y ahora el centro democrático y cambio radical . Estas reformas a pesar de ser de carácter moderado significan una limitación para el actuar de las clases dominantes, las cuales estaban acostumbradas a hacer y des hacer sin el más mínimo temor a ser detenidas en su accionar criminal y fraudulento. Cada una de estas reformas representa un hito con el que los distintos procesos de acumulación por desposesión sobre el que descansaban las fortunas de las elites se ven truncados.

De esta manera, en las propuestas desarrolladas durante el gobierno de Alfonso López son los terratenientes y la iglesia los principales grupos sociales en oposición a la implementación de estas trasformaciones. Por parte de la iglesia, significa perder el bastión de influencia que significaba conducir los destinos de la educación. En cuanto a los terratenientes, la ley de tierras propuesta por López amenazaba la tenencia de sus latifundios y creaba un panorama en el cual la expropiación parecía estar a la vuelta de la esquina. Vale decir que de manera extendida la campaña en oposición a estas reformas se desarrolló mediante los métodos menos loables, haciendo uso de distintos medios de comunicaciones para propagar todo tipo de mentiras y miedos sin fundamente en relación con las reformas. Así mismo, personajes como Laureano Gómez hacían llamados contantes a métodos violentos para detener el avance de las reformas (Medina, 2022). Así mismo, desde la iglesia se usaba la posición de poder de los párrocos para condenar las reformas e impedir el apoyo popular de las bases hacia el gobierno.

Situaciones similares se han vivido durante el gobierno Petro. En este ha sido una constante el uso de los medios de comunicaciones para desarrollar campañas de desinformación, calumnia y posturas tendenciosas para crear en la población una opinión negativa en contra de las reformas. Canales de televisión como RCN y Caracol, medios impresos como Semana, El Tiempo y El Espectador han sido los caballos de batalla en los que las elites han puesto en marcha sus proyectos para deslegitimar las reformas (Robles, 2022). Igualmente, desde el congreso, las bancadas en oposición han desarrollado todo un accionar tramposo para detener las reformas. Sin siquiera permitir el desarrollo de los debates. Así, el ausentismo de muchos congresistas, principalmente de la bancada en oposición, ha impedido del desarrollo de los debates por la falta de quorum. Esto ha hecho que las reformas queden en una especie de limbo en el que nada pasa con ella.

Ante el constante saboteo y negativa de la oposición por posibilitar los espacios en los que debatir las reformas y darles la posibilidad de ser aprobadas. Tanto en el gobierno de López como en el de Petro se termina por configurar un escenario de manifestación popular en apoyo a los gobiernos. En el caso del gobierno liberal, del segundo lustro de la década del treinta, este accionar popular se consolida el día 1 de mayo de 1936 con una multitudinaria marcha en apoyo al gobierno y a las reformas propuestas por este (Medina, 2022). Esta marcha estuvo compuesta por distintos sectores cercanos al gobierno, entre ellos lo mas relevantes fueron el Partido Liberal (y sus bases), El partido Comunista (y sus bases), las agrupaciones sindicales y un amplio grupo de intelectuales de centro e izquierda. Esta se consolidaría como una de las acciones masas de mayor importancia en la historia colombiana, reuniendo más de 30.000 mil personas en los distintos puntos de concentración en Bogotá. Las repercusiones de esta conllevarían a un fortalecimiento del sindicalismo y a la modificación en la correlación de fuerzas en el congreso, lo que llevaría a la posterior aprobación de las reformas del gobierno de López Pumarejo.

Lo acaecido en el actual gobierno es bastante similar, pero con resultados diametralmente opuestos. El actual gobierno, en vista de la complicada situación para el desarrollo de las reformas, ha llamado a distintos escenarios de movilización en apoyo al gobierno y las reformas. Una de estas fue la acaecida el 27 de septiembre de 2023. Esta marcha a pesar de contar con una nutrida participación, en la que hicieron presencia distintas colectividades políticas, así como activismos políticos individúales y estar presente en distintas partes de la ciudad y el país, no trajo para presidencia los efectos que esperaba. A pesar del apoyo popular visto en escenarios como la Plaza de Bolívar las reformas siguen sin avanzar.

Conclusiones

Esta situación da muestra que, a pesar de las similitudes entre los dos periodos, el actual gobierno transita por un momento histórico en el cual el desarrollo de las propuestas de carácter progresista se hacen cada vez mas complicadas de realizar. A pesar de contar con un apoyo extendido de las bases, este apoyo aun no cuenta con la fuerza o virulencia necesaria para que la derecha y sus senadores saboteadores den el brazo a torcer. A lo anterior, se suma un escenario nacional en el que las propuestas de izquierda cercanas al pacto histórico, en las elecciones regionales, quedaron relegadas y en su lugar fueron premiadas con el voto mayoritario los representantes de las elites políticas tradicionales y corruptas de toda la vida.

Este breve ejercicio comparativo ha servido como elemento para identificar algunas de las continuidades y discontinuidades presentes en la vida política colombiana. Se hace clara la negativa de las elites por soltar un poco de sus privilegios en pro de subsanar desigualdades sociales. Si bien es cierto que las elites políticas y económicas no son exactamente las mismas, es decir hoy en día las burguesía industrial y financiera tiene mayor peso que la clase terrateniente, se mantiene el carácter reaccionario de estos grupos sociales. Así, se mantiene el papel preponderante de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública y su importancia en el panorama político en general. Contrario a lo sucedido en 1936, la importancia de la iglesia católica ha decaído y ya no tiene el mismo poder de convocatoria y manipulación que tenía en la década del treinta. En la actualidad se observa un viraje hacia el catolicismo no practicante o hacia el cristianismo protestante. En definitiva, este ejercicio nos permite hacernos una idea mas o menos clara del contexto sociopolítico actual. Lo cual a su vez es importante para identificar las posibilidades y los retos que se avecinan para el presente gobierno.

