Esto es lo que debe hacer para que sus gatos no le arañen o rompan los muebles

.Publicidad.

Quienes tienen gatos en casa saben que estos animales suelen rasguñar superficies de tela dura como los muebles, los colchones, los cojines de las sillas, entre otros. Pero este no es un acto de rebeldía o aburrimiento, ya que absolutamente todos los gatos lo hacen de manera natural, porque es un instinto para marcar territorio y afilar sus uñas, lo que les da seguridad. Sin embargo, esto puede ser problema, por eso aquí le explicamos qué hacer para que los gatos no arañen y dañen sus muebles.

Es saludable para ellos que tengan donde afilar sus uñas y es la señal de un estado de ánimo de complacencia con el entorno al que intenta marcar como propio. Por ello, no se debe intentar quitar esta conducta si no modificarla. Los más recientes estudios etológicos, afirman que no debe ser castigado si no estimulado con otros artefactos donde pueda llevar a cabo su 'rascada de uñas'. La primer alternativa es brindarles cartón corrugado, puesto de forma vertical y firme en su zona de descanso, a modo de rascador casero.

..Publicidad..

Esto hará que el gato se sienta atraído por el nuevo objeto y cuando afile sus uñas allí será su nuevo foco. Incluso, cada vez que se rasque en el nuevo 'juguete' puede premiarlo o darle palabras de afirmación para que entienda que rascarse allí es la forma correcta de hacerlo. Que el animal realice esta actividad lo ayudará a liberarse del estrés, descargar su energía y mejorar incluso la convivencia. Lo mejor es que no tendrá que gastar dinero en costosos rascadores del mercado. Así lo explicó el médico veterinario Juan Enrique Romero a Infobae.

...Publicidad...

| Ver también: ¿Si los gatos comen concentrado de perro se enferman?