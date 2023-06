”Era un loquito”: Shakira confesó todo sobre su ‘turbulento’ amor con Piqué

.Publicidad.

La artista barranquillera, Shakira, está brillando ahora más que nunca. Tras su sonado divorcio con el ex futbolista y ahora empresario Piqué, la cantante ha sido el foco de atención por sus nuevos éxitos, su papel de madre, su belleza y por demostrar que es una crack en lo que hace. No obstante, hay una nube negra que la persigue y es el juicio que tiene pendiente en la ciudad que vivió muchos años, Barcelona.

En los años 2012 y 2014, Shakira, no cumplió con la exigencia de la residencia fiscal. Por lo que el próximo 20 de noviembre la barranquillera debe enfrentarse a la corte, tras ser acusada de supuesto fraude equivalente a 16 millones de dólares. Situación en la que Piqué nunca intervino para bien ni para mal. Así que la cantante lo afrontó y lo está afrontando sola con ayuda de sus abogados.

Debido a esta penosa situación, el diario europeo ‘El país’, sacó a la luz los documentos de la defensa de Shakira en un juzgado de España. Estos escritos contienen los detalles más interesantes que reveló la barranquillera sobre su relación con Piqué. Duros testimonios que la cantante dió a su abogado, iniciando por su vida antes de él: “Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, explicó. Se consideraba una “nómada” que decidió sentar cabeza y no viajar tanto cuando conoció al padre de sus hijos.

Luego, contó cómo se enamoró perdidamente de él e hizo una locura por amor, cuando se encontraba en un vuelo hacia a Croacia: “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida” confesó Shakira.

No obstante, no siempre fue así, en principio, la diferencia de edad le jugaba en contra y Shakira trataba de no esforzarse mucho por mantener el romance pues era un “loquito de 23 años”. Situación que la ponía a reflexionar en si ese amor tendría futuro alguno: “Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante (…) No hice ningún sacrificio por él en ese momento, yo no sabía qué quería este chico conmigo, de pronto quería pasarla bien y no era a largo plazo”, comentó.

Pero al final terminaron enamorados, aunque con problemas desde el principio por sus carreras profesionales: “Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan [una montaña rusa del parque de atracciones Port Aventura, en Tarragona], porque nuestras vidas profesionales no compaginaba, era como juntar agua y aceite”, explicó sobre su dinámica amorosa con Piqué.

Finalmente, dio la razón de su lío legal por la residencia fiscal. Pues toda su indagación en su vida privada, fue para demostrar que ella estuvo en el país por Piqué y la familia que tenían juntos. Así explicó porque se le acusa de fraude fiscal: “Me dijeron que para ser residente fiscal española tenía que pasar 183 días en España, cosa que no hice”, dijo. Pero según ella, si le hubiesen explicado que debía ser residente desde el minuto uno lo hubiese hecho sin problema, ahora solo le resta esperar a que en su juicio se solucione la situación.

