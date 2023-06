Abucheos y desplantes: las groserías que Dávinson Sánchez no se aguantó más en el Tottenham

Dávinson Sánchez se convirtió en el defensor promesa de la selección Colombia después de alzar la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional con tan solo 20 años. En 2016, llegó al fútbol europeo para debutar con el Ajax de Países Bajos; y después de un año para el recuerdo, el Tottenham Hotspur lo contrató por 45 millones de euros, convirtiéndolo, en su momento, en el defensa central mas caro de la Premier League. El jugador nacido en Caloto pintaba para conquistar el fútbol internacional; pero después de cinco años en Inglaterra, su rendimiento se quedó estancado, a tal punto, que la ultima temporada tuvo que sufrir las arremetidas de la hinchada del equipo inglés.

Y es que solamente hay que devolverse algunos meses para dimensionar lo que ha tenido que vivir el defensa central. En un partido contra el Bournemouth, en el que no logró tener una buena actuación, los fanáticos de los Spurs no se cohibieron en insultos y abucheos, y tuvo que ser sustituido por su técnico cuando solo había jugado 23 minutos. Sumado a eso, la poca confianza que el técnico Antonio Conte tuvo en su talento, llevó a Dávinson Sánchez a quedarse en el banco de suplentes por más de una ocasión, situación que poco a poco fue generando una molestia en el colombiano.

Ahora, cuando Dávinson Sánchez se encuentra concentrado con la selección Colombia pensando en los partidos amistosos de junio, algunos rumores aseguran que el defensa ya no quiere tener que ver con el Tottenham Hotspur y buscaría seguir su carrera lejos del equipo inglés. Según lo confirmó el mismísimo Fabrizio Romano, el jugador habría decidido negarse a continuar en el club, aunque le queda un año de contrato, y estaría mirando la opción de aceptar una oferta que le deje beneficios tanto a él, como los Spurs. Aun no se sabe cuál podría ser el destino del ex Atlético Nacional; pero lo cierto es que probablemente la Premier League dejará de ser su casa.

Davinson Sanchez has decided to leave Tottenham this summer. Discussions will take place to find new club as he wants a new experience. ⚪️ #THFC



Spurs and Davinson agents, on it as @PSierraR called. pic.twitter.com/mMe52CcfHQ