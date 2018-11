Envenenamiento, una moda que va desde los Borgia hasta las mafias de hoy

Ahora sí Colombia reúne todos los requisitos para merecer el nombre de Locombia. Esto está patas arriba, de revés, se nos corrió el techo, no nos falta un tornillo, sino todos los necesarios para que la cocorota funcione más o menos bien. Además, en este cuadro psicopatológico en que nos hemos convertido todo el mundo sabe, menos nosotros, “que estamos locos Lucas”… y para acabar de ajustar, el presidente lejos y el rancho ardiendo: ¿peor o mejor? Que el respetable público opine.

Pero ahora, en aras de convertir en un asunto más pesadillezco nuestra tradición violenta, resulta que llega por estos lares una moda antigua, antihigiénica, azarosa, escabrosa: la moda de la dulce toma, la que impusieron los “cariñositos” Borgia, la célebre familia del renacimiento inmortalizada en el cine y en la series de televisión. ¿Cómo no recordar con un sabor a ternura los nombres de Rodrigo y Lucrecia Borgia? La mujer fatal (así se quedó para la posteridad la más famosa de esa estirpe depravada) y la cual era tan seductora en la mirada, como hábil para depositar en el momento justo el eficaz veneno en la copa de vino del adversario. Ni qué decir de la también muy recordada y venerable Catalina de Médici (siglo XVI), mujer de origen florentino, quien se caracterizó por una gula de poder sin límites una vez accedió a la corte francesa, luego de su matrimonio con Enrique II. Nadie como ella ha manejado los secretos de los venenos, los cuales empleó con versatilidad y amplia variedad de métodos para deshacerse de todo aquel se interpusiera en sus caminos.

Para no ir muy lejos, la mafia del reciente siglo XX, acostumbrada a repartir plomo a diestra y siniestra, a veces acudió a los envenenamientos masivos para despachar en una exquisita y mortal cena a un buen número de sus enemigos. Y como ya insinué, lo que nos faltaba, porque la maldad colombiana tenía que superar todas las formas de la sutileza, del ingenio y de la más cruenta imaginación humana. Al parecer, llega a nuestro devoto y piadoso país la moda más fina, propia de reyes, reinas, princesas, cardenales, cortesanos: la de mandar a mejor vida a los sospechosos, a los posibles delatores, a los que saben demasiado, a los “sapos” en potencia, a los ventiladores humanos… Mejor dicho, los criminales de alta alcurnia van a mejorar el estatus con una moda tan glamorosa y soberana. Y para que me vayan creyendo que si estamos locos Lucas, probablemente los sospechosos de los asesinatos investiguen a los sospechosos de los asesinatos, como quien dice, tal vez los corruptos investigarán a los corruptos, o las fuerzas oscuras iluminarán todos estos acontecimientos, para esclarecer con gran justicia y sabiduría quién envenena a quién, o quién mata a quién, quién le roba a quién, o quién miente a quién… si quedaron locos con todo lo anterior, han de saber, lectores de atar, que yo estoy más loco que ustedes como para escribir sobre esos temas generadores de cólicos y estertores: recién descubro que necesito una camisa de fuerza o una inyección de diazepam… Con tanta paranoia y como las cosas están en Locombia, perdón en Colombia, me voy a conseguir un catador de turno… el problema está en quien se le apunta a esa profesión tan riesgosa en tiempos de los Borgia y los Médici, y por supuesto, en tiempos de nuestra patria loca.

