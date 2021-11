El video por el que televidentes se preguntan si Amparo Grisales sí debería ser jurado de Yo me llamo

.Publicidad.

Amparo Grisales se ha convertido en una de las actrices más famosas de la farándula colombiana. Desde que inició su carrera en los años 80 en la producción El gallo de oro, cautivó a los televidentes con su belleza y su versatilidad; y además de ser una excelente actriz, también se le reconoció por su talento para la música.

Pues recientemente, en la plataforma Tiktok ha rondado un videoclip en el que se ve a la diva de Colombia interpretando la canción Si te vas en una de las ediciones de Teletón Colombia, y contrario a lo que se pensaría, a Grisales le han dado duro por su forma de cantar.

Varios de los comentarios cuestionan el criterio que tiene Amparo Grisales para criticar a los participantes de Yo me llamo, producción en la que ha sido jurado desde el año 2011 y en la que siempre genera controversia por sus fuertes opiniones a los participantes.

"No, no, yo pensaba que tenia una voz mas potente", "Yo me ericé pero del susto, mamita ¿a usted quien le dijo que cantaba?", "No, que horror. No se llama." son algunos de los comentarios que se encuentran en la plataforma. Sin embargo, también hay comentarios positivos para la actriz, que tiene mas de 40 años de carrera.

¿Canta tan terrible la diva de Colombia? Juzguen ustedes. Aqui el video completo de Amparo Grisales interpretando Si te vas:

