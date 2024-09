Comapan, la querida marca colombiana que lleva 20 años dándole la pelea a la mexicana Bimbo

.Publicidad.

Quien le dio la idea a Hernando Vélez, quien fue uno de los dueños de Comapan, de montar un negocio de pan fue su abuela materna. Doña María Restrepo. Un día la abuela les dijo a sus nietos una de las frases que los católicos más conocen de memoria: monten un negocio de pan, porque es el pan nuestro de cada día. Con la idea sembrada en la mente los hermanos paisas Vélez Ángel, hijos del empresario Roberto Vélez y Eugenia Ángel, llegaron a la fría Bogotá en los años 50 a montar empresa. Su objetivo, en el que fueron pioneros en Colombia, fue hacer y vender pan tajado, un producto que en Estados Unidos era un éxito con la marca pan Wonder.

Comapan se fundó en 1950. Los Vélez pusieron su fábrica en la Calle 13 entre carreras 41 y 43, siempre liderados por el mayor de los hermanos, el ingeniero químico Hernando Vélez Ángel, quien es el papá de Alejandro Vélez, el actual presidente, quien lleva 8 años en el cargo. Comapan ha estado siempre en manos de la familia fundadora.

..Publicidad..

Lea también: La pelea por el pan tajado en Colombia

...Publicidad...

La empresa se creó con no más de 20 empleados. La mayoría de ellos conductores de camiones que tenían la tarea de poner el pan en las tiendas que los vendedores de a pie iban consiguiendo por toda la ciudad. Los demás empleados eran miembros de las familias Vélez y Ángel, con las que formaron el primer equipo de trabajo mientras poco a poco iban creciendo en clientes y ventas.

....Publicidad....

El pan industrial es otra de la fuertes línes de producción de la empresa de la familia Vélez Ángel, los herederos de la gigante industria panificadora.

En aquellos primeros años la empresa entró a competirles a las pequeñas panaderías de barrio, que tenían ganada la clientela y que prefería por encima de aquel pan tajado y embolsado en plásticos, el pan freso y recién salido del hormo. Un gran impulso para las ventas de Comapan fue la aparición de los almacenes de cadena, que se dieron unos años después de la creación de la compañía. El primero en aparecer en el panorama fue Carulla, un almacén fundado por el español José Carulla Vidal y su hijo nacido en Colombia José Carulla Soler, quienes, en 1953, en la post Segunda guerra Mundial, le apostaron la versión criolla de los autoservicios que ya estaban de moda en Estados Unidos y México, de donde llegó Carulla Soler con la idea a copiarla en la Bogotá que se recuperaba del Bogotazo. El primer Carulla lo pusieron cerca al estadio El Campín.

Lea también: La historia de Carulla y la familia catalana que enseñó a mercar en carrito

Durante 7 años, Comapan, bajo la dirección de Hernando Vélez y con el slogan “el pan de toda la vida” dio la pelea a punta de pan tajado y mojicones que era su exitoso producto con el que tenía en más similitud al pan fresco de las panaderías de barrio y más cercanía con estos clientes. En 1957 Comapan revolucionó el mercado y puso a los bogotanos y algunos departamentos a donde llegaba por tierra a comer ponqué, el cual empacó en su tradicional forma redonda, la cual después copiaron las marcas que empezaron a competirle como Ramo, que inició en 1964.

Después de éxito en ventas que el ponqué redondo le entregó a la empresa, Comapan se dedicó en las siguientes décadas crecer, creando más plantas de producción —actualmente tiene seis— todas ellas puestas en la Zona industrial de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda, el mismo lugar a donde los paisas llegaron por primera vez hace 74 años.

Las salsas aderezas y las mermeladas representan en promedio el 30% de las ventas de esta panificadora que fue la pionera en Colombia en hacer y vender pan tajado.

El crecimiento de Comapan fue tan acelerado que sus dueños decidieron abrir con sociedades plantas de producción en Cali y en Medellín. Los Vélez creyeron que esa era la mejor manera para abarcar los mercados del suroccidente y del norte del país. La idea no resultó. Las ventas no fueron las esperadas y los números de las plantas Comapan en el Valle y en la capital antioqueña, donde permanecieron por casi 30 años, se fueron a pique, hasta el punto que cerraron comenzando la década de los años 90, comenzando también la apertura económica impulsada por el entonces presidente César Gaviria.

Lea también: John Álvarez, el que le habla al oído a César Gaviria

Los dueños de Comapan, quienes han capitalizado un par de veces su empresa mediante préstamos bancarios y con dinero de socios pequeños, han sabido nunca perder el control de su empresa. Tras la salida de Cali y Medellín se concentraron en controlar el negocio desde Bogotá, donde por 50 años fueron los líderes del mercado. Lo fueron hasta la llegada de la mexicana Bimbo, que en poco tiempo, con pan de calidad y con una publicidad desbordada, se hicieron líderes del mercado nacional.

Hoy en día Comapan tiene 270 productos con los que sigue siendo una de las empresas de panadería que no se ha dejado de la poderosa mexicana Bimbo. No solo venden pan, también se hicieron fuertes en la producción de mermeladas, y en aderezos como salsas de tomate y mayonesas, con las que según lo ha contado Alejandro Vélez, le ha ido muy bien, pero su gran producto es el pan tajado, que les entrega el 70% de los 180 mil millones que están vendiendo (2023). Aunque Comapan ya no es la número uno del mercado, de la que está lejos en ventas (Bimbo vende casi $700 mil millones en Colombia), esta empresa bogotana, pero de sangre cien por ciento paisa, que tiene 1200 empleados, 6 plantas, molino propio, sigue recorriendo con sus camiones desde la Guajira hasta el Amazonas y seguirá siendo una de las marcas más queridas por los colombianos y seguirá, en manos de la tercera generación, entregado el pan de cada día, como un día lo vaticinó la abuela y matrona de la familia.