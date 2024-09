- Los gigantes tentáculos de BlackRock en Colombia, el fondo de inversión más grande del mundo

.Publicidad.

Blackrock es el fondo más grande del mundo y si fuera país, sería la tercera economía después de Estados Unidos y China. En Colombia está desde hace 12 años, dedicado principalmente a la inversión en las grandes autopistas, las llamadas 4G, y ahora las de quinta generación 5G. Con activos que superan los USD 10 billones en empresas que representan la décima parte de la economía mundial, Larry Fink, el fundador, principal inversionista y mayor accionista es el hombre detrás de ese enorme poder económico con una mítica discreción.

No aparece en los primeros puestos de los multimillonarios, y tan solo entró en la lista en 2018, 30 años después de haber creado el fondo. El grueso de su fortuna personal de algo más de mil millones de dólares se le debe a las acciones que tiene en BlackRock y que no llegan al 1 % del total. A sus 72 años, nacido en un barrio a las afueras de los Ángeles y con pinta de profesor, alejado del mundillo social de Nueva York, no se descubre al hombre que se hizo millonario gracias a una cultura inversionista que heredó de su padre zapatero y su madre profesora de inglés, que infundieron en sus tres hijos que los ahorros no eran para comprar “un carro más grande” sino para invertir y apostar a futuros. Le comentó a Vanity Fair.

..Publicidad..

Larry Flink fue el gran beneficiado de la crisis del 2008

A su 13, Larry compró sus primeras acciones de Dupont con la plata del trabajo en la zapatería, desde allí nunca paró de invertir y hasta lo volvió su profesión. En 1988 creó con unos socios BlackRock, buscando que fuera el vehículo para que la gente común y corriente pudiera invertir sus ahorros. Veinte años después llegó el punto de quiebre. La gran crisis de este siglo, la del 2008, lo hizo millonario cuando en un golpe de audacia y riesgo cogió las empresas contaminadas de deudas hipotecarias y las reparó de a trocitos. Ni siquiera entonces el éxito lo llevó a la palestra pública. Capaz de acerarse a la China de Xi Jinping, 4 de sus exempleados tienen altos cargos en la administración Biden, puede tachar de un golpe la inversión en carbón pero mantener fondos en las petroleras tradicionales, y sentarse en la mesa con Volodímir Zelenski para firmar el memorando de entendimiento para la reconstrucción de Ucrania cuando termine la guerra con Putin, y desde ya crear el Fondo de Desarrollo de Ucrania con ese fin. “BlackRock se apodera de Ucrania” titularon algunos medios en Europa.

...Publicidad...

Las autopistas de BlackRock

....Publicidad....

El hombre de Fink en Colombia es Diego Mora. Es el Country Manager para Colombia, Perú y Centroamérica, y miembro del Comité Ejecutivo Regional de BlackRock para América Latina. Desde el 2006 se unió al fondo en San Francisco. Mora ha manifestado en varias oportunidades que el foco colombiano está en la infraestructura, pero también en inversiones sostenibles, bonos verdes, energías renovables. En lo que no se va a volver a invertir y se trata de desinvertir es en empresas que tengan 25 % de carbón térmico, en línea con la estrategia de Fink a nivel global.

Diego Mora al frente de BLackRock en Colombia: "infraestructura es un gana-gana para todos los actores"

BlackRock tiene dos fondos de infraestructura por $3,5 billones en el país. El primero de $825.000 millones cerró en 2016, y otro por $2,7 billones que cerró en enero del 2022. Mora cree que en infraestructura es un gana-gana para todos los actores. Colombia no tiene que salir a inventar un programa de infraestructura porque ya tiene un programa marco y los proyectos están listos.

El primero de los fondos ha financiado la Transversal del Siga (Valle de Tenza en Cundinamarca y Boyacá hasta Sabanalarga en Casanare que comunica el centro con los Llanos), de la concesión KMA de Menzel Amín “el rey de los peajes” y el español Grupo Ortiz presidido por Juan Antonio Carpintero López. También a Ruta del Cacao (corredor Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó qué comunica 500.000 personas).

Además: Top 10 de los peajes más caros de Colombia: cobran hasta $20.000 por carro

Además, la Autopista del Mar 1, que son 176 k en Antioquia, iniciando en el Túnel de Occidente, atraviesa Medellín, Santafé de Antioquia y desde allí hasta Salgar, en el occidente cafetero del departamento. Sacyr, del español Luis Fernando del Rivero, junto a Strabag y Concya, se hizo con esta autopista a través de la concesionaria Devimar, donde posee una participación del 37,5 % y en el cierre financiero además de Blackrock participó Bid Invest. El fondo también ha financiado una cuarta autopista, la de Honda-Puerto Salgar-Girardot que une al norte con el sur del país.

En abril de este año participó en el cierre financiero del tercer carril de a vía Bogotá-Girardot que vale $2,6 billones, a cargo de Vía 40 Express, liderado por el grupo francés Vinci Highways del que hace parte BlackRock y el emirato de Qatar. Con él estuvo JP Morgan, Financiera de Desarrollo Nacional y BBVA.

Además: Sarmiento Angulo y los otros siete dueños de los peajes en Colombia

Lo que viene ahora son Concesiones del Bicentenario de las 5G, con 14 proyectos que han sido adjudicadas por la Agencia Nacional de Infraestructura. En el segundo fondo de infraestructura por $2,7 billones del 2022 participaron siete inversionistas institucionales, entre los que hay fondos de pensiones, compañías de seguros, fundaciones, y multilaterales como la IFC del Banco Mundial.

Este fondo tiene una importante participación de inversores institucionales colombianos como los fondos de pensiones (AFP). que son alrededor del 80 % y compañías aseguradoras el 13%.

La última participación de BlackRock en un proyecto se dio el 28 de agosto, cuando hizo parte del pool que financió los $2,2 billones de la Conexión Norte. De ese grupo hacen parte Bancolombia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (de Japón); Banco de Crédito del Perú; Allianz Capital Partners (de Alemania); y la Financiera de Desarrollo Nacional S.A.(FDN), de Colombia. La carretera reducirá 25 % los tiempos de viaje entre Cartagena y Medellín, a velocidad promedio de 80 k/h. Son 145 kilómetros clave para el Bajo Cauca Antioqueño porque facilita la conexión directa entre el suroccidente y el centro del país, con enlace de Puerto Berrío.

Los huevos en la misma canasta

No solo la infraestructura que en Colombia maneja Luis Núñez es la punta de lanza de BlackRock. En Colombia también tiene un instrumento financiero, los ETF que están constituidos por compañías que cotizan en bolsa. Siguiendo el viejo consejo de los abuelos de “no poner todos los huevos en la misma canasta”, el IColcap pone 20 empresas. De tal manera que cuando por el celular se compra un ETF se está invirtiendo en: Bancolombia, Ecopetrol, ISA, Grupo Energia Bogotá, Argos, Suramericana, Davivienda, Celsia, Grupo Aval, Corficolombiana, Grupo Bolívar, Promigas, Banco de Bogotá, Mineros, Terpel, Canacol Energy, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Arrow Exploration Corp, y Frontera Energy.

Con estos productos colombianos BlackRock gestiona $5,1 billones, y si a eso se suman los $3,5 billones de las carreteras, en administra $8,6 billones en la operación de Colombia. El fondo que compró USD118 millones de la deuda de Colombia, también está trabajando en los proyectos sostenibles. Hace tres años creó el Low Carbon Transition Readiness, especializado en identificar las compañías que mejor se están preparando para afrontar los riesgos de transición que se derivan del cambio climático. Se trata de la descarbonización de portafolios mientras invierte en compañías que trabajan por reducir sus impactos en carbono. El Fondo de Pensiones Obligatorias, Protección está participando en él.

Las renovables sin el último capítulo en la estrategia de Larry Fink, el hombre que quiso llevar la inversión hasta la gente del común, y 35 millones de estadounidenses le siguieron.